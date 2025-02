L'actrice et chanteuse Barbie Hsu est décédée à l'âge de 48 ans des suites de complications liées à la grippe au Japon. Photo: VCG via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Barbie Hsu, une étoile de la pop et du cinéma taïwanais, est décédée d'une pneumonie à l'âge de 48 ans, ont annoncé lundi des médias locaux. Celle qui s'est notamment fait connaître par la série dramatique «Meteor Garden», était en voyage au Japon, à l'occasion du Nouvel An lunaire, selon sa petite sœur.

«Ma chère et gentille sœur Barbie Hsu nous a malheureusement quittés en raison de complications grippales qui ont conduit à une pneumonie», a déclaré Dee Hsu dans un communiqué diffusé par l'agent de son aînée et cité par l'agence de presse Central News Agency.

Un choc immense

Son décès était lundi dans les «trending topics» (principaux sujets abordés) du réseau social Weibo, et l'acteur chinois Huang Xiaoming a écrit sur la plateforme «être sous le choc et profondément attristé». L'association de défense des droits des animaux PETA a déclaré être «brisé» par la mort de Barbie Hsu, notant qu'elle était «l'une des premières et plus grandes stars» à la soutenir.

Barbie et sa cadette Dee étaient devenues célèbres dans les années 1990 en tant que chanteuses de pop en duo, avant de se tourner vers l'animation d'émissions télévisées et la comédie. Si la carrière de «Big S», son autre nom, avait connu une éclipse ces dernières années, la série «Meteor Garden» dont elle a été l'actrice principale en 2001, a été réadaptée en 2018 et diffusée sur Netflix.