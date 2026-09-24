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Militant d'ultradroite tué
Mort de Quentin Deranque à Lyon: huit nouvelles interpellations

Huit personnes ont été arrêtées mardi à Lyon dans l'enquête sur le meurtre de Quentin Deranque, militant d'ultradroite tué en février. Elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences mais pas d'avoir porté les coups mortels.
Publié: 15:54 heures
Huit personnes ont été arrêtées mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Huit personnes ont été interpellées mardi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort à Lyon en février, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources proches de l'enquête.

Elles sont «soupçonnées d'avoir participé aux rixes, aux diverses violences du jour, mais pas d'avoir porté les coups mortels», a ajouté une de ces sources, précisant une information d'un journaliste du site d'extrême droite Boulevard Voltaire.

Neuf militants d'ultragauche sont déjà mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour «meurtre, participation à une association de malfaiteurs et violences aggravées». Les nouvelles interpellations, réalisées sous commission rogatoire des juges d'instruction, s'inscrivent dans ce cadre.

Bagarre entre militants

Elles concernent des hommes et des femmes et ont eu lieu dans l'agglomération lyonnaise, selon ces sources qui n'ont pas donné plus de détails à ce stade. Quentin Deranque, 23 ans, qui évoluait dans la galaxie des groupuscules de l'ultradroite lyonnaise, avait été violemment frappé au sol le 12 février par plusieurs personnes encagoulées et était mort deux jours plus tard.

Les coups lui avaient été portés après une bagarre entre militants d'ultragauche et d'ultradroite, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Parmi les personnes accusées de l'avoir frappé figurent des membres du mouvement antifasciste dissous La Jeune Garde, cofondé par le député LFI Raphaël Arnault, et notamment un assistant parlementaire de l'élu. Le parquet de Lyon a par ailleurs ouvert une enquête préliminaire sur les violences commises par des militants d'ultradroite le même jour.

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