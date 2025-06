Un avion de ligne s'est écrasé après son décollage en Inde. Photo: X

AFP Agence France-Presse

Un avion d'Air India en direction de Londres s'est écrasé peu après son décollage à l'aéroport d'Ahmedabad ce mercredi, ont indiqué les pompiers de la ville. Le porte-parole de la compagnie a parlé d'un «l'incident» qui concernait le vol Al 171 opéré par un boeing 787 pouvant transporter plus de 200 passagers. Selon l'agence de presse Ani qui cite la police, 242 passagers seraient à bord de l'engin.

«C'est avec une profonde tristesse que je confirme que le vol Air India 171 reliant Ahmedabad à l'aéroport de Londres Gatwick a été impliqué aujourd'hui dans un tragique accident», a déclaré sur X le PDG de la compagnie Natarajan Chandrasekaran.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, d'épaisses fumées noires s'élevaient au-dessus de l'aéroport de la ville, confirmant les observations d'un journaliste de l'AFP. Le ministre indien de l'Aviation Kinjarapu Ram Mohan Naidu a déclaré être «choqué et accablé» par le crash.

«Etat d'alerte maximale»

«Nous sommes en état d’alerte maximale. Je suis personnellement la situation de près et j’ai ordonné à toutes les autorités de l’aviation civile et de la protection civile d’agir rapidement et de manière coordonnée», a déclaré le ministre indien de l’Aviation.

«Des équipes de secours ont été mobilisées et tous les efforts sont déployés pour acheminer au plus vite l’aide médicale et humanitaire sur les lieux du drame. Mes pensées et mes prières accompagnent les passagers et leurs familles», a-t-il ajouté.

