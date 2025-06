D'autres personnes ont disparu Au moins cinq morts au Vietnam liées au typhon Wutip

Le typhon Wutip frappe le centre du Vietnam, causant au moins cinq morts et deux disparus. Les provinces de Quang Tri et Quang Binh sont les plus touchées, avec plus de 70'000 hectares de terres cultivées inondées.

Publié: il y a 14 minutes