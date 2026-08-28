Un exceptionnel collier de diamants dérobé en plein jour

Un collier Van Cleef & Arpels de 200 carats a été volé jeudi après-midi au musée MAK de Vienne. Deux hommes ont brisé une vitrine avant de s'enfuir avec le bijou estimé à plusieurs millions d'euros.

AFP Agence France-Presse

Un exceptionnel collier Van Cleef & Arpels de diamants, monté sur platine, pesant plus de 200 carats et composé de 673 pierres précieuses, a été dérobé en plein après-midi jeudi dans un musée autrichien, a annoncé la police. Deux hommes non masqués, filmés par les caméras du musée et ayant acheté leurs billets, «ont brisé une vitrine en verre» au marteau, avant de «prendre la fuite avec le bijou dans une direction inconnue», a annoncé la police autrichienne dans un communiqué dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le musée des arts appliqués de Vienne (MAK) a confirmé le vol, mais il a déclaré ne pouvoir «fournir à ce stade aucune information concernant l'enquête en cours». Interrogé par l'AFP sur la valeur du bijou dérobé et son propriétaire, le MAK a refusé de répondre. D'après la radio autrichienne Ö1, il avait été estimé à plusieurs millions d'euros par Sotheby's en 2015.

Expo fermée jusqu'à nouvel ordre

Le bijou était présenté au public dans le cadre d'une exposition temporaire consacrée à la maison française Van Cleef & Arpels, fondée en 1906 sur la place Vendôme à Paris, et spécialisée dans la haute joaillerie. Environ 500 pièces sont exposées depuis le 10 juin et jusqu'au 27 septembre, dont plus de 300 de la collection Van Cleef & Arpels et plus de 200 de celle du musée MAK. Il s'agit d'un bijou réalisé spécialement pour l'ancienne famille royale égyptienne, porté par la reine égyptienne Nazli en 1939 lors du mariage de sa fille Faïza avec le futur chah Mohammad Reza Pahlavi.

Le joyau d'apparat est composé de platine et de 673 diamants pour un poids total de 200 carats. Il est présenté dans la collection Van Cleef & Arpels sur internet comme une «pièce monochrome iconique du triomphe de la joaillerie blanche». «Il était complété par un diadème reprenant les mêmes ornements semi-circulaires autour desquels s'enroulent des rubans de platine et de diamants», précise le site. L'exposition temporaire à Vienne reste fermée jusqu'à nouvel ordre, d'après le MAK.

Contactée par l'AFP, la maison Van Cleef & Arpels n'a pas réagi dans l'immédiat. A la suite de plusieurs vols retentissants dans des musées en France, le gouvernement a recommandé fin juillet de retirer temporairement certaines pièces des vitrines dans l'attente d'une sécurisation renforcée. Jeudi en Espagne, le Trésor de Villena, une collection d'orfèvrerie en or considérée comme l'une des plus précieuses de l'âge du Bronze en Europe, a été dérobé quasi intégralement dans un musée du sud-est du pays.