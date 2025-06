Dans la région touristique de la Cappadoce Un mort et douze blessés dans un accident de montgolfière en Turquie

Un accident de montgolfière dans le centre de la Turquie a fait un mort et douze blessés ce dimanche. Le pilote est décédé et les blessés sont de nationalité indonésienne, selon les autorités locales et l'agence Anadolu.

Publié: il y a 45 minutes