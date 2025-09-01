DE
6000 photos et 2000 vidéos
Un ex-ministre danois condamné pour possession d'images pédopornographiques

Un ex-ministre danois a été condamné lundi à quatre mois de prison pour possession de contenus pédopornographiques. Il détenait plus de 6000 photos et 2000 vidéos selon l'acte d'accusation.
Publié: il y a 21 minutes
Photo: AFP

Henrik Sass Larsen, ancienne éminence grise de la social-démocratie danoise, un temps ministre de l'Industrie, a été condamné lundi à quatre mois de prison pour possession de contenus pédopornographiques par le tribunal de Copenhague.

«Nous sommes satisfaits d'avoir pu mettre un terme à cette histoire. Nous verrons s'il s'agit d'une fin définitive ou si nous ferons appel», a dit à la presse son avocate Berit Ernst à la sortie du tribunal.

L'ex-député «cherchait des vidéos de lui enfant»

Son client a reconnu avoir été en possession des images, plus de 6000 photos et de 2000 vidéos, selon l'acte d'accusation, mais c'était parce qu'«il cherchait du contenu le montrant enfant subissant un viol», avait assuré à l'AFP Berit Ernst. L'explication n'a pas convaincu les juges. La procureure s'est elle dite «satisfaite du résultat d'aujourd'hui».

Au premier jour de son procès, l'ancien député avait raconté avoir reçu un courriel contenant un lien vers une vidéo le montrant violé par un homme alors qu'il avait autour de trois ans. Il affirmait avoir ensuite reçu une autre vidéo, où une fillette de trois ans est violée en sa présence alors qu'il a environ le même âge.

L'ex-député était également poursuivi pour possession d'une poupée sexuelle représentant un enfant mais le tribunal n'a pas trouvé le prévenu coupable de ce chef d'accusation. La poupée n'avait pas été saisie et n'avait donc pas pu être présentée à la cour.

Exclu du parti

Les deux vidéos ont directement disparu après visionnage mais ces épisodes l'ont incité à vouloir les rechercher pour identifier les personnes ayant commis ces violences pédocriminelles en explorant les recoins les plus sombres d'internet, a encore expliqué l'ex-ministre à ses juges. Devant la cour, il a regretté de ne pas avoir contacté la police au moment de la réception des vidéos.

L'affaire avait été révélée au printemps et avait conduit à l'exclusion d'Henrik Sass Larsen du parti social-démocrate. En mars, la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen avait fait part de son «choc».

