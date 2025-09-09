Coup dur pour la presse britannique, 186 journalistes virés

Le groupe de presse britannique Reach annonce 186 suppressions nettes de postes parmi ses journalistes. Cette restructuration, qualifiée de «plus grande réorganisation» de l'entreprise, vise à s'adapter aux changements du paysage médiatique.

Il s'agit de «la plus grande réorganisation que nous ayons jamais entreprise», a déclaré David Higgerson, directeur éditorial chez Reach. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe de presse britannique Reach, propriétaire des tabloïds Daily Express et Daily Mirror, a annoncé mardi 186 suppressions nettes de postes parmi ses journalistes. Il s'agit de sa «plus grande réorganisation» jamais entreprise. Dans le détail, 321 emplois seront supprimés et 135 seront créés dans la vidéo et l'information en direct, a précisé l'entreprise dans un mail à l'AFP.

«Les changements que nous observons actuellement dans le paysage médiatique exigent une transformation complète de notre mode de fonctionnement et de notre manière de raconter des histoires», a déclaré David Higgerson, directeur éditorial chez Reach. Il s'agit de «la plus grande réorganisation que nous ayons jamais entreprise, encore plus que lors des débuts de la révolution numérique», a-t-il ajouté.

Le groupe a enchaîné ces dernières années les plans de réduction de coûts face à des recettes publicitaires en baisse et au ralentissement de la presse papier, tout en assurant qu'il continuerait à investir, notamment pour se développer en ligne.

Il avait annoncé 450 suppressions de postes fin 2023, soit plus de 10% de ses effectifs, après avoir déjà licencié des centaines de personnes pendant la pandémie de Covid-19. Reach emploie un peu plus de 3500 personnes, dont 2300 avec une fonction éditoriale, selon son dernier rapport annuel. Il possède plus de 120 titres, dont de nombreux de presse locale, comme le Manchester Evening News ou le Liverpool Echo