Pedro Sanchez porte de graves accusations contre Milei. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a accusé samedi le président argentin ultralibéral Javier Milei d'avoir monté une pyramide de Ponzi en référence au «cryptoscandale» $LIBRA, une fraude présumée aux cryptomonnaies qui l'a éclaboussé après un bref post sur X.

Durant un meeting de son parti à Palma de Majorque aux îles Baléares, Sánchez a accusé la droite en général de vouloir «même privatiser la monnaie». «Nous l'avons vu en Argentine où ils ont créé une fraude pyramidale» impliquant «le président» et où «ceux d'en haut se sont gardés l'argent des autres», a-t-il dit.

Le Premier ministre espagnol faisait allusion à l'affaire du «cryptoscandale» $LIBRA. Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients existants essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.

Relations très tendues

Javier Milei a brièvement relayé sur son compte X en février - avant de se rétracter - un projet de cryptomonnaie, $LIBRA, qui a bondi puis s'est effondrée en quelques heures. Des plaintes ont été déposées, le visant ainsi que les acteurs du projet. Un juge a été chargé d'enquêter et l'image de Milei, qui récuse toute responsabilité, a été écornée, d'après les sondages.

Les relations entre Sánchez et Milei, aux antipodes idéologiquement, sont tendues et des propos polémiques du président argentin contre l'épouse du Premier ministre espagnol en mai dernier avaient provoqué une crise diplomatique et le rappel de l'ambassadrice espagnole en Argentine. Un nouvel ambassadeur a été nommé en octobre.