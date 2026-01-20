Mardi, 37 membres présumés d'un groupe néonazi ont été arrêtés au Portugal pour incitation à la haine et crimes contre des immigrés. La police a saisi des armes et du matériel de propagande lors de 65 perquisitions.

La police portugaise met la main sur 37 néonazis et leurs armes

La police portugaise a annoncé avoir interpellé mardi 37 personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle qui diffusait de la propagande néonazie, raciste et xénophobe, et pratiquait de crimes de haine contre des immigrés.

Les suspects, âgés de 30 à 54 ans, «présentent de lourds antécédents criminels et des liens avec des groupes internationaux promouvant la haine», a indiqué la police judiciaire dans un communiqué, en précisant que 15 personnes avaient été mises en examen.

L'opération, qui a mobilisé environ 300 agents sur l'ensemble du territoire portugais, a impliqué la réalisation de 65 perquisitions et la saisie de matériel de propagande lié à l'extrême droite, ainsi que diverses armes. L'enquête porte notamment sur des faits de violences aggravées, menaces, discrimination et incitation à la haine.

Dans l'ombre de Mario Machado

Les personnes arrêtées, qui seront présentées mercredi à un juge, sont soupçonnées de diffuser «des idées néonazies» et d'agir «pour des motifs racistes et xénophobes, dans le but d'intimider et de persécuter des minorités ethniques, en particulier des immigrés», a précisé la police.

Selon les autorités, ils ont fondé une organisation criminelle hiérarchisée, dans le but de promouvoir la haine et la violence raciale. D'après les médias locaux, ce groupuscule est lié à Mario Machado, déjà connu au Portugal pour des actes de violence raciste. Actuellement incarcéré, il aurait continué de donner des consignes à l'extérieur.

Les victimes étaient majoritairement des immigrés issus de pays musulmans d'Asie du sud, a détaillé la presse. Ces dernières années, la population étrangère a fortement augmenté au Portugal, avec notamment l'arrivée de nombreux travailleurs venus d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh.

Fin 2024, le nombre d'étrangers établis dans le pays ibérique dépassait 1,5 million d'immigrés, soit environ 15% de la population totale. En parallèle, l'extrême droite portugaise a connu ces dernières années une forte progression électorale.



