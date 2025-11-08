DE
Accident au Kentucky
UPS cloue au sol tous ses MD-11 après le crash meurtrier

Le transporteur américain UPS a décidé d’immobiliser l’ensemble de sa flotte d’avions-cargos MD-11 «par mesure de précaution». Cette décision intervient après un accident survenu mardi dans le Kentucky, dans le centre-est des États-Unis, qui a fait 14 morts.
Le crash d'un avion-cargo d'UPS a fait au moins 14 morts au Kentucky.
Photo: keystone-sda.ch
Le transporteur américain UPS a annoncé avoir immobilisé sa flotte d'avions-cargos MD-11 «par mesure de précaution», après un accident mardi qui a fait 14 morts dans le Kentucky, dans le centre-est des Etats-Unis.

«Par mesure de précaution et dans l'intérêt de la sécurité, nous avons pris la décision d'immobiliser temporairement notre flotte de MD-11», a annoncé UPS dans un communiqué mis en ligne vendredi soir. «L'immobilisation est appliquée immédiatement. Nous avons pris cette décision sur recommandation du fabricant de l'avion», a ajouté la société de livraison et de logistique.

Au moins 14 morts

Un avion McDonnell Douglas MD-11, à destination d'Hawaï, s'est écrasé mardi, peu après son décollage de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, alors qu'un de ses moteurs s'était détaché.

L'appareil a explosé et a pris feu en percutant des entreprises situées près de l'aéroport, tuant au moins 14 personnes. Trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion qui a terminé sa course à près de 5 km de l'aérogare.

La société a indiqué qu'elle avait mis en place des plans de contingence «pour garantir (qu'elle puisse) continuer à fournir un service fiable». Les MD-11 représentent quelque 9% de la flotte d'UPS, selon l'entreprise. Le géant de la livraison FedEx a également immobilisé sa flotte de MD-11 pendant qu'il passe en revue sa sécurité, selon des rapports des médias américains.

