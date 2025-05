Un avion léger s'est écrasé à Kleinenbroich, en Allemagne, faisant deux morts dont la pilote de 71 ans. L'appareil a percuté un immeuble résidentiel après avoir signalé des problèmes techniques, provoquant un incendie. La police enquête sur les causes de l'accident.

Photo: dpa Picture-Alliance via AFP

ATS Agence télégraphique suisse

L'accident d'un avion léger dans l'ouest de l'Allemagne a fait deux morts, dont la pilote de l'appareil, une femme de 71 ans, annoncé samedi la police. La pilote a signalé des problèmes techniques au-dessus de Kleinenbroich peu avant l'accident.Une victime non encore identifiée a également été tuée dans l'accident après que l'avion a percuté un immeuble résidentiel dans la ville de Kleinenbroich, près de Düsseldorf.

L'accident a gravement endommagé le toit de l'immeuble et a provoqué l'incendie d'une partie du bâtiment. L'accident s'est produit à midi heure locale (10H00 GMT) et sa cause n'est pas encore identifiée.

La destination finale de l'avion était Moenchengladbach, proche de Kleinenbroich. L'avion était parti d'Alkersleben, dans le centre de l'Allemagne. La police enquête sur les causes de l'accident.