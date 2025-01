L'accident a coûté la vie à 38 personnes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a persisté lundi dans ses accusations contre la Russie après le crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines fin décembre au Kazakhstan, qui a été selon Bakou abattu par des tirs russes. Lundi, le Brésil a remis aux autorités d'enquête kazakhes les données extraites des boîtes noires. Moscou n'a ni démenti ni confirmé cette version des faits, nourrissant la colère de Bakou.

«La responsabilité de la mort de citoyens azerbaïdjanais incombe aux représentants de la Russie», a-t-il martelé lors d'une rencontre avec les membres de l'équipage ayant survécu à ce crash ayant fait 38 morts le 25 décembre. «L'avion a été abattu (d'une frappe venant) du sol», a insisté M. Aliev, qui avait déjà affirmé que l'appareil du constructeur brésilien Embraer avait subi «des tirs» au-dessus du territoire russe.

L'avion effectuait la liaison Bakou-Grozny mais s'est écrasé près d'Aktaou au Kazakhstan, de l'autre côté de la mer Caspienne, loin de sa destination initiale. «S'il existait un danger dans l'espace aérien russe, il fallait immédiatement prévenir le commandant de bord» et «nous n'avons aucune information sur la raison pour laquelle l'avion a été dérouté vers Aktaou», a-t-il poursuivi.

Excuses de Poutine

Les boîtes noires de l'appareil ont été examinées au Brésil. Les travaux «d'extraction, acquisition et de validation» des données ont été «conclues samedi» et ces informations «ont été remises à l'Autorité d'enquête des accidents aéronautiques du Kazakhstan», a expliqué l'armée de l'air du Brésil dans un communiqué. «L'analyse des données extraites et les informations publiées dans le rapport final de cette enquête sont exclusivement du ressort» de cette autorité, a précisé le communiqué. L'enquête doit permettre de confirmer ou non des soupçons selon lesquels l'avion, fabriqué par le constructeur aéronautique brésilien Embraer, a été abattu par un tir de la défense antiaérienne russe, le 25 décembre.

Le président russe Vladimir Poutine avait présenté des excuses à M. Aliev et admis que des tirs de défense antiaérienne avaient eu lieu le jour du crash en raison d'une attaque de drones ukrainiens dans le Caucase russe, mais sans reconnaître que la Russie était responsable de la catastrophe. «Notre colère est justifiée par les dissimulations de la partie russe», a poursuivi M. Aliev, qui a aussi indiqué avoir demandé au Brésil de se charger de l'analyse technique des boîtes noires pour que ces appareils échappent à la Russie. Le président azerbaïdjanais, un allié de la Russie, a réclamé que Moscou reconnaisse sa responsabilité et dédommage les victimes, ce que le Kremlin n'a toujours pas fait.