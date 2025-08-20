DE
Conflit avec la CPI
Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions contre des magistrats

Les Etats-Unis imposent de nouvelles sanctions contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a désigné deux juges et deux procureurs pour leur implication dans des enquêtes visant des ressortissants américains ou israéliens.
Publié: il y a 46 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi prendre de nouvelles sanctions visant deux juges français et canadien, ainsi que deux procureurs, de la Cour pénale internationale (CPI), devenue la bête noire de l'administration Trump.

«Aujourd'hui, je désigne Kimberly Prost du Canada, Nicolas Guillou de France, Nazhat Shameem Khan des Fidji et Mame Mandiaye Niang du Sénégal», pour avoir «directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio dans un communiqué.

Développement suit

