Les résultats finaux de la présidentielle ivoirienne sont attendus lundi. Les premiers scores indiquent une victoire écrasante d'Alassane Ouattara, qui se dirige vers un quatrième mandat à 83 ans. La participation avoisinerait les 50%.

Alassane Ouattara devrait, sans surprise, être réélu lundi. Photo: IMAGO/Matrix Images

AFP Agence France-Presse

Les résultats finaux de la présidentielle sont attendus lundi en Côte d'Ivoire, les premiers scores égrenés par la Commission électorale présageant d'une écrasante victoire d'Alassane Ouattara. Ce dernier file sans surprise, à 83 ans, vers un quatrième mandat.

Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés à voter samedi, dans ce pays premier producteur mondial de cacao et redevenu un pôle de stabilité au sein d'une Afrique de l'ouest secouée par les putschs et les attaques jihadistes. La Commission électorale indépendante (CEI) publie au fil de la journée et de la soirée les résultats pour chacun des 111 départements ainsi que le district d'Abidjan et de la capitale Yamoussoukro.

Les derniers résultats sont attendus lundi à 12h, heure suisse, selon la CEI et la proclamation du président élu, en début d'après-midi. Dans le nord, région à dominante malinké, l'ethnie du chef de l'Etat, comme à chaque présidentielle, il a fait carton plein.

«Climat globalement appaisé»

98,44% à Séguela, 99,7% à Kani ainsi que dans son fief de Kong, 98,1% à Ferkessedougou ou encore 97,8% à Sinématiali. A chaque fois avec une participation approchant les 100% dans ces zones rurales du pays.

Dans les zones du sud et de l'ouest, où beaucoup de bureaux étaient déserts, les chiffres de participation étaient plus faibles. Mais «ADO» y est aussi en tête, comme dans la commune cossue de Cocody à Abidjan, où moins de 20% des électeurs se sont déplacés et où Ouattara a recueilli 68% des voix.

L'un des quatre autres candidats, Jean-Louis Billon, devant ces «premiers résultats», a adressé ses «félicitations au président sortant pour sa réélection». Il a salué «un climat globalement apaisé» tout en s'inquiétant d'"un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions».

Deux figures écartées du scrutin

Le chiffre officiel de la participation nationale n'est pas encore connu mais le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Kuibiert Coulibaly a estimé samedi soir qu'elle devrait «avoisiner les 50%». Ces scores écrasants et le désintérêt d'une partie des Ivoiriens pour le scrutin s'explique notamment par l'absence de ses deux principaux rivaux.

Ni le banquier international Tidjane Thiam, ni l'ancien président Laurent Gbagbo n'étaient sur les bulletins de vote samedi: tous deux ont été écartés du scrutin et radiés des listes électorales, le premier pour des problèmes de nationalité, le second pour une condamnation pénale.

De quoi rappeler la dernière élection, en 2020, où Ouattara avait obtenu 94% des voix avec une participation légèrement au-dessus de 50%, dans un scrutin alors boycotté par les principaux opposants. Ce samedi, quatre adversaires lui faisaient face, mais aucun n'a de chance d'arriver à un second tour, faute de soutien d'un grand parti ou de moyens financiers importants.

Rares incidents signalés

Si le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme, des incidents ont été signalés dans 2% des lieux de vote, soit environ 200 endroits, selon un bilan des forces de l'ordre transmis à l'AFP. Des heurts ont éclaté dans plusieurs localités du sud et de l'ouest, mais sans «incidence majeure sur le déroulement du scrutin», selon le ministre de l'Intérieur Vagondo Diomandé.

Selon une source sécuritaire contactée par l'AFP, une personne de nationalité burkinabè est morte dans la région de Gadouan (centre-ouest) dans des affrontements intercommunautaires, samedi après-midi. Vingt-deux autres ont été blessées, par balle ou arme blanche, l'un d'eux, avec le «pronostic vital engagé» a-t-on appris de même source et les forces de sécurité ont été déployées pour ramener le calme.

Un adolescent de 13 ans a été tué «par un tir» provenant d'un véhicule de transport en commun à Gregbeu (centre-ouest), selon cette source. La Côte d'Ivoire est un pays où cohabitent une soixantaine d'ethnies de diverses langues et religions et une large population étrangère principalement venue des pays sahéliens voisins.

Le Front commun fulmine

Au total, six personnes sont mortes depuis mi-octobre en marge du processus électoral, dont deux le jour du scrutin. Dans un communiqué, dimanche soir, le Front commun qui regroupe les partis de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo a fait état de sept morts le jour du scrutin.

Déplorant une «communauté internationale restée silencieuse» et un régime «qui a érigé la répression et la peur (...) en stratégie électorale», il dénie «toute légitimité» à Alassane Ouattara et réclame de nouvelles élections. L'élection présidentielle est toujours synonyme de tensions politiques et intercommunautaires dans l'esprit de nombreux Ivoiriens, après les scrutins de 2010 (3000 morts) et 2020 (85 morts).

Près de 44'000 membres de forces de l'ordre étaient déployés sur tout le territoire et le pouvoir avait interdit les manifestations du Front commun en octobre. Elles ont procédé à des centaines d'arrestations pour troubles à l'ordre public notamment.



