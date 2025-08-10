Netanyahu va s'exprimer sur son plan contesté

Le Premier ministre israélien doit s'exprimer dimanche après-midi sur son plan de conquête de la ville de Gaza, contesté à la fois par ses alliés d'extrême-droite et les familles des otages, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans le territoire palestinien. Il donnera à 16h30 locales (15h30 en Suisse) une conférence de presse à Jérusalem, ont indiqué ses services.

Photo: AFP

Après 22 mois de guerre, Benjamin Netanyahu est confronté à une très forte pression, en Israël sur le sort des 49 otages encore aux mains du Hamas, et à l'étranger pour faire taire les armes dans la bande de Gaza dévastée, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une «famine généralisée» selon l'ONU.

Selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien vendredi, au terme de presque une nuit de discussions, l'armée «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza», en grande partie détruite dans le nord du territoire, «tout en distribuant une aide humanitaire» hors des zones de combat.

