Le metteur en scène américain Bob Wilson est décédé

Bob Wilson posant lors d'une séance photo à Paris le 1er septembre 2021. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Bob Wilson, célèbre metteur en scène américain, est décédé jeudi à 83 ans dans l'Etat de New York. Connu pour ses mises en scène novatrices au théâtre et à l’opéra, sa disparition a été annoncée par la fondation chargée de préserver son héritage artistique.

«Nous sommes dévastés d'annoncer le décès de Robert M. Wilson, artiste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, architecte, scénographe et éclairagiste, plasticien (...)», a indiqué la Robert Wilson Arts Foundation, précisant qu'il s'était «éteint paisiblement» à Water Mill, dans l'Etat de New York.