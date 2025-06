Ils font moins d'un millimètre d'épaisseur, et pleuvent actuellement sur l'Ukraine. Les drones à fibre optique russes représentent une nouvelle arme «miracle» car insensibles aux brouilleurs. Personne n'a encore trouvé de solutions pour s'en débarrasser.

1/6 Les drones à fibre optique jouent un rôle décisif dans le conflit. Il n'existe pas encore d'antidote à la nouvelle arme miracle. Photo: keystone-sda.ch

Dans la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, une arme tactique occupe désormais le devant de la scène: les drones à fibre optique. Depuis l'automne 2024, des unités d'élite russes testent l'utilisation de ces appareils.

Contrairement aux drones ordinaires First Person View (FPV), les nouveaux drones ne dépendent plus d'un contact radio par antenne, mais disposent d'un câble en fibre optique. Un avantage décisif car cela les immunise contre les brouilleurs de guerre électroniques. Blick vous explique ce qui se cache derrière cette nouvelle stratégie.

Comment fonctionnent ces drones à fibre optique?

Un câble en fibre de verre de seulement 0,2 millimètre d'épaisseur, embobiné, se trouve dans un cylindre sous le drone. Il se déroule ainsi à mesure que l'appareil avance. Les signaux électroniques parasites deviennent alors impuissants face à ce nouveau type de drones, qui serait également libéré des restrictions de la zone radio comme l'écrit le média indépendant ukrainien «The Kyiv Independent».

En effet, la plupart des drones FPV communiquent par le biais d'antennes analogiques ou numériques – c'est pourquoi il est nécessaire de disposer de bonnes liaisons de signaux, surtout sur de grandes distances. Le câble en fibre optique contourne tous ces problèmes. Il garantit une transmission vidéo parfaite de l'envol jusqu'à la cible, sur une portée de 20 kilomètres.

Pourquoi cette nouvelle arme est-t-elle aussi efficace?

Tant que le câble ne se rompt pas, les drones à fibre optique ne peuvent généralement être repoussés qu'à la main. Comme l'explique «The Kyiv Independent», la nouvelle arme miracle de Poutine a déjà eu des effets majeurs. Les drones ont joué un rôle central dans la reconquête de la région frontalière de Koursk, ville russe proche de la frontière ukrainienne, et dans les importants dégâts logistiques sur l'ensemble du front.

Quelles sont les contre-mesures?

Actuellement, on mise sur une «combinaison de contre-mesures passives et actives», explique Federico Borsari, analyste américain du Center for European Policy Analysis (CEPA). Comme les fibres réfléchissent la lumière du soleil, les drones sont traçables jusqu'à leur pilote russe.

Toutefois, les fibres optiques déjà présentes en grand nombre sur le champ de bataille rendent ce suivi difficile. Selon les informations du journal britannique «The Guardian», les soldats misent de plus en plus sur la destruction des câbles: avec des filets, en les coupant ou en les brûlant. Le magazine finlandais «Nordic Defence Review» rapporte, de son côté, des tentatives de localisation des drones à l'aide de systèmes infrarouges ou acoustiques permettant de les abattre ensuite.

L'Ukraine utilise-t-elle aussi des drones à fibre optique?

L'Ukraine mise également sur l'utilisation tactique de ces engins. Des unités d'élite comme «Achilles» y font déjà appel, écrit le quotidien allemand «Welt». Le ministre ukrainien du numérique, Mychajlo Fedorow, aurait déjà commandé une production en masse de ces drones.

Mais il n'y a pas que les appareils eux-mêmes qui accusent un retard. Au sein de l'armée ukrainienne également, il n'y a que peu de pilotes ayant l'expérience nécessaire pour manoeuvrer les drones à fibre optique, explique Oleksii Zhulinskyi, fondateur de l'entreprise ukrainienne de drones à fibre optique 3DTech, au «Welt». Une formation complète est donc nécessaire.

Comment réagit l'OTAN?

De son côté, l'OTAN veut impérativement mettre un terme aux attaques russes par drones à fibre optique. Vendredi, des concepts seront présentés à Tallinn, en Estonie, sur la manière dont les nouveaux drones peuvent être efficacement repoussés et détruits. Un concours a été lancé à cet effet. Les meilleurs résultats seront testés en Estonie.