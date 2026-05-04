Au moins deux personnes sont mortes et 38 ont été blessées ce dimanche lors d'un spectacle automobile à Popayán (sud-ouest de la Colombie), après qu’un monster truck a perdu le contrôle et percuté des spectateurs.

AFP Agence France-Presse

Au moins trois personnes sont mortes et 38 autres ont été blessées dimanche lors d'un spectacle automobile, lorsque la conductrice d'un monster truck a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté des dizaines de spectateurs, ont indiqué les autorités. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le véhicule, un 4X4 aux roues surdimensionnées connu sous le nom de monster truck, en train de franchir un parcours d'obstacles pendant une démonstration dans la ville de Popayán (sud-ouest).

La conductrice n'est pas parvenue à freiner après une cascade et, subitement, son véhicule s'est précipité vers les spectateurs, après avoir renversé les barrières métalliques qui séparaient le public de la piste. «Nous déplorons profondément cet accident (...), qui a fait, selon les premières estimations, 38 blessés et au moins trois morts», a déclaré sur le réseau social X Octavio Guzmán, gouverneur du département du Cauca, dont la capitale est Popayán.

Parmi les personnes décédées figure une fillette et plusieurs mineurs ont été blessés, ont rapporté les médias locaux. Les pompiers et les ambulanciers ont pris en charge les blessés, certains d'entre eux ayant été transportés dans des hôpitaux de la ville, selon le gouverneur.