Les 23 mineurs piégés dans une mine d'or en Colombie ont été secourus après 48 heures d'efforts ininterrompus. Extraits vivants sous les applaudissements, ils étaient coincés à 80 mètres de profondeur depuis lundi soir près de Medellín.

En Colombie, une opération XXL permet de sauver la vie de 23 mineurs

L'opération, qui a duré plus de 48 heures, s'est soldée par le sauvetage des 23 mineurs. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) montrent les mineurs couverts de boue émerger d'un tunnel à la mine de La Reliquia, située à environ quatre heures de Medellin (nord-ouest), deuxième ville de Colombie.

Soutenus par des secouristes et buvant de l'eau, ils sont accueillis par des applaudissements nourris. «Allez, tu peux le faire !», encouragent proches et collègues réunis, avant de longues embrassades.

Piégés sous terre depuis lundi soir, à 80 mètres de profondeur, les mineurs recevaient de la nourriture et de l'eau par des tuyaux et avaient pu communiquer avec leurs familles et les secouristes par téléphone. Sept d'entre eux avaient pu sortir de la mine effondrée dès mercredi matin, selon l'Agence des mines.

Une opération XXL

Le sauvetage a été possible après «48 heures d'opérations ininterrompues», a souligné l'ANM sur X. Les proches des mineurs avaient fait part à l'AFP de leur «angoisse» dans l'attente du sauvetage, certains passant la nuit sur place pour suivre l'évolution des opérations. Le site est exploité par une entreprise locale pour le compte de la société canadienne Aris Mining Corporation.

En Colombie, les accidents miniers sont fréquents et souvent mortels, en particulier dans les mines de charbon et les exploitations illégales. Ils sont toutefois moins fréquents dans les concessions exploitées par des multinationales. Il y a deux mois, 18 mineurs restés bloqués dans les environs de la même ville avaient pu en sortir sains et saufs au bout de 24 heures.

Plus de 120 morts en 2024

Dimanche en revanche, sept mineurs ont été retrouvés morts, ensevelis dans un puits illégal d'or dans une région du sud-ouest de la Colombie où les guérilleros, en plus du trafic de cocaïne, extraient illégalement le précieux métal pour se financer. En 2024, les accidents liés à l'exploitation minière en Colombie ont fait 124 morts, selon l'ANM.

Des mines de Colombie sont extraites or, nickel, charbon et émeraudes, dont une partie est destinée à l'exportation. Le secteur des mines et des hydrocarbures représente la moitié des exportations légales du pays sud-américain.