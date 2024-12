Un accident de la route au Mexique fait huit morts et 27 blessés

Huit morts et 27 blessés dans une collision entre un autocar et une camionnette dans l'État de Veracruz, au Mexique. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident survenu vendredi matin entre Xalapa et Perote.

Un violent accident de la route au Mexique fait plusieurs morts. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins huit personnes sont mortes et 27 autres ont été blessées vendredi dans un accident entre un autocar et une camionnette dans le sud-est du Mexique, ont rapporté les autorités. Des experts légistes et des policiers tentent d'éclaircir les causes de l'accident.

La collision entre le car de la compagnie de transports de voyageurs A.D.O et le camion de marchandises a eu lieu tôt vendredi matin dans l'Etat du Veracruz, entre les localités de Xalapa et Perote, a précisé le parquet local dans un communiqué. Trois hommes, quatre femmes et un mineur sont décédés et les 27 blessés ont été hospitalisés, a ajouté le parquet chargé de l'enquête.

Quelque 15'000 personnes sont mortes et 40'000 ont été blessées sur les routes mexicaines en 2023 au Mexique, d'après le général Cruz Isaac Muñoz Navarro, directeur général chargé de la sécurité des routes de la garde nationale.