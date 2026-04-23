Collision de trains au Danemark, plusieurs blessés signalés

AFP Agence France-Presse
Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les médias locaux.
«Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre», a écrit la police locale dans un communiqué. Les médias évoquent une dizaine de blessés dont l'état n'a pas été précisé.
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