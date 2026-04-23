Une collision entre deux trains a fait plusieurs blessés jeudi matin près de Hillerød, au nord de Copenhague. La police et les secours sont mobilisés en nombre, tandis que l'état des victimes reste inconnu.

Collision de trains au Danemark, plusieurs blessés signalés

Collision de trains au Danemark, plusieurs blessés signalés

AFP Agence France-Presse

Deux trains sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les médias locaux.

«Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre», a écrit la police locale dans un communiqué. Les médias évoquent une dizaine de blessés dont l'état n'a pas été précisé.

Développement suit