Accusée de clonage vocal illicite, VoiceDub a supprimé des voix de doubleurs français célèbres comme Richard Darbois. Les artistes demandent désormais des mesures et 20'000 euros de compensation pour atteinte à leurs droits.

AFP Agence France-Presse

La plateforme américaine d'IA VoiceDub, accusée d'avoir cloné la voix de huit doubleurs français sans leur consentement, a retiré ces contenus litigieux après l'envoi de mises en demeure, a affirmé vendredi à l'AFP l'avocat des requérants Jonathan Elkaim. Dénonçant «des actes parasitaires», ces huit comédiens, qui prêtent leur voix à des stars d'Hollywood (Julia Roberts, Richard Gere...) ou des personnages d'animation comme Buzz L'Eclair, avaient sommé VoiceDub et la plateforme Fish Audio de retirer tous les «modèles de clonage exploitant (leur) voix» sous huit jours, selon des mises en demeure datées du 30 janvier.

Selon Me Elkaim, l'ensemble des contenus visés par cette procédure n'étaient plus disponibles vendredi matin sur VoiceDub, qui les hébergeait jusque-là. Ils restent en revanche accessibles sur Fish Audio. «Nous nous réjouissons que les droits de mes clients soient enfin respectés, mais l'ensemble de nos demandes n'ont pas encore été suivies d'effets», a commenté Me Elkaim, selon lequel une «dizaine» de voix et d'interprétations «illicites» ont été supprimées par VoiceDub.

Crainte persistante des commédiens

Engagés dans une démarche inédite en France, ces huit grands noms du doublage, dont Richard Darbois (Harrison Ford...), Françoise Cadol (Angelina Jolie...) ou Christophe Lemoine (Cartman de «South Park»...), veulent notamment avoir l'assurance que ces plateformes jouent à l'avenir un rôle de «filtre» en refusant d'héberger des contenus reproduisant leur voix sans autorisation ni rétribution. Ils réclament aussi 20'000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant paiement, ces plateformes offrent aux utilisateurs la possibilité de faire lire un texte avec une voix choisie dans un large catalogue, où figurent également en français celles d'Emmanuel Macron ou de Kylian Mbappé.

Cette offensive judiciaire témoigne des craintes persistantes des comédiens de doublage face aux menaces de l'intelligence artificielle générative. En France, la filière (studios, comédiens...) s'est récemment mobilisée dans la rue et a lancé un collectif «Touche pas à ma VF» (VF pour «Version Française") réclamant un «doublage créé par des humains pour des humains».