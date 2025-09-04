DE
FR

Cinq personnes poignardées
La Tunisie dénonce le «meurtre injustifié» de l'auteur de l'attaque de Marseille

La Tunisie a dénoncé mercredi un «meurtre injustifié» après le décès d'un ressortissant à Marseille. Celui-ci avait été abattu par la police après avoir poignardé plusieurs personnes. Tunis a annoncé avoir convoqué le chargé d'affaires français.
Publié: 03:27 heures
Partager
Écouter
Plusieurs personnes avaient été poignardées mardi à Marseille.
Photo: imago/Le Pictorium
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Tunisie a qualifié mercredi soir de «meurtre injustifié» la mort d'un de ses ressortissants, abattu la veille à Marseille par la police française après une attaque au couteau. Tunis réclame une enquête rapide à la France.

Le ministère tunisien des affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis. Il entend lui faire part de sa «vive protestation».

A lire aussi
L'auteur de l'attaque de Marseille n'était «pas radicalisé»
«Troubles psy»
L'auteur de l'attaque de Marseille n'était «pas radicalisé»
Une attaque au couteau à Marseille fait cinq blessés, dont un grave
L'assaillant tué par la police
Une attaque au couteau à Marseille fait cinq blessés, dont un grave

Le ministère a précisé avoir demandé au chargé d'affaires français «de transmettre aux autorités de son pays le fait que la Tunisie considère cet incident comme un meurtre injustifié et attend de la partie française toute la rigueur et la célérité nécessaires dans l'enquête». Il a également indiqué que la Tunisie entendait «prendre toutes les mesures pour préserver les droits du défunt et ceux de sa famille».

«Troubles psychiatriques»

Le Tunisien de 35 ans a été abattu par des policiers dans un quartier très fréquenté du centre de Marseille, dans le sud-est de la France, après avoir blessé au couteau cinq personnes, selon le procureur de la deuxième ville de France. D'après la même source, il «n'apparaissait pas radicalisé mais souffrant de troubles psychiatriques».

Il était connu pour «sa violence et ses problèmes d'addiction à la fois à la cocaïne et à l'alcool», a précisé le magistrat. Il avait notamment été condamné à La Rochelle (ouest) pour des violences avec arme commises en 2023 sur un neveu.

Plusieurs personnes poignardées

Selon les premiers éléments rapportés par le procureur, le «périple criminel» de l'homme mardi a commencé après son expulsion d'un hôtel pour défaut de paiement. Il a ensuite poignardé plusieurs personnes avant d'entamer une errance menaçante dans les rues, qui l'a mené à quelques centaines de mètres du vieux port, armé de deux couteaux et d'une barre de fer.

C'est avec ces armes, selon la même source, qu'il a menacé une patrouille de policiers en civil qui, alertés par «la rumeur publique», l'ont mis en joue. L'homme les menaçant, les fonctionnaires ont ouvert le feu à six reprises alors qu'il faisait des mouvements vers eux. Touché de cinq balles, le suspect est décédé sur place.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus