Tim Burton et Monica Bellucci se séparent

Le réalisateur Tim Burton et l'actrice Monica Bellucci annoncent leur séparation. Le couple, formé en 2022 au festival Lumière de Lyon, a collaboré sur le film 'Beetlejuice Beetlejuice', présenté à la Mostra de Venise en 2024.

Tim Burton et Monica Bellucci se sont rencontrés en 2022. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le couple de stars formé par le réalisateur américain Tim Burton et l'actrice italienne Monica Bellucci a annoncé sa séparation vendredi dans un communiqué transmis à l'AFP. «C'est avec beaucoup de respect et d'affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer», ont déclaré les deux célébrités dans un communiqué commun.

Le réalisateur d'"Edward aux mains d'argent» et «Sleepy Hollow» et l'actrice de «Mission Cléopâtre» ou «Irréversible» s'étaient rencontrés lors du festival Lumière à Lyon en octobre 2022, lors duquel l'actrice lui avait remis le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière. Tim Burton et Monica Bellucci ont ensuite entamé une relation qui a débouché sur une collaboration artistique avec le film «Beetlejuice Beetlejuice», présenté en ouverture à la Mostra de Venise en 2024.

Dans ce long-métrage, suite de la comédie macabre réalisée par Tim Burton en 1988, Monica Bellucci incarne Delores, une créature maléfique à la Frankenstein déterminée à se venger de son ex-mari Beetlejuice (Michael Keaton). «Beetlejuice Beetlejuice» a fait un carton au box-office nord-américain, engrangeant près de 300 millions de dollars.

Dernière apparition publique en juillet

Le couple était apparu ensemble pendant l'été, notamment en juillet, au festival du film de Giffoni, dans le sud de l'Italie, où le réalisateur de 67 ans présentait la deuxième saison de la série Netflix «Mercredi», dont il est le producteur. Le maitre du gothique américain co-réalise aussi cette série inspirée de l'univers de la famille Addams, plus gros succès à ce jour pour une série en langue anglaise sur la plateforme, et deuxième série la plus regardée derrière la saison 1 de «Squid Game».

Dans une interview parue début juillet dans Le Figaro Magazine, Monica Bellucci, 60 ans, avait elle évoqué son dernier tournage, un thriller réalisé par la Française Léa Mysius avec Bastien Bouillon, Benoît Magimel et Hafsia Herzi, adapté d'un roman de Laurent Mauvignier.

Tim Burton a longtemps été en couple avec l'actrice britannique Helena Bonham Carter dont il s'est séparé en 2014 et avec qui il a deux enfants. Monica Bellucci a elle été mariée pendant 14 ans à l'acteur français Vincent Cassel, avec qui elle a eu deux filles.



