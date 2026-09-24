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«Princesse de Clèves»
L'actrice Marina Vlady est décédée à 88 ans

L'actrice, chanteuse et écrivaine franco-russe Marina Vlady est décédée à 88 ans, annonce sa famille.
Publié: il y a 11 minutes
Marina Vlady, comédienne et chanteuse, s'est éteinte à l'âge de 88 ans.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

L'actrice, écrivaine et chanteuse Marina Vlady, prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1963 pour «Le lit conjugal» et qui a tourné dans plus de 80 films, est décédée jeudi à 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Elle est morte «chez elle, entourée de ses proches et de ses animaux», ont précisé dans un communiqué ses enfants, qui ont salué «une longue et belle vie bien remplie».

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