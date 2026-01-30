L'actrice Catherine O'Hara est décédée

Elle était connue pour ses rôles dans «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!» L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée à l'âge de 71 ans.

AFP Agence France-Presse

L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée à l'âge de 71 ans, ont annoncé vendredi ses agents. Elle était notamment connue pour ses rôles dans «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!». Elle était également apparue ces dernières années dans les séries «Bienvenue à Schitt's Creek» et «The Studio».

Catherine O'Hara est décédée à son domicile de Los Angeles des suites d'une brève maladie, a précisé à Variety l'agence CAA, qui la représentait.

Née à Toronto en 1954, elle a fait ses débuts au cinéma en 1980. En 1988, elle a incarné la belle-mère de Winona Ryder dans «Beetlejuice», de Tim Burton.

«Maman, j'ai raté l'avion!»

Mais c'est en 1990 qu'elle a accédé à une notoriété mondiale en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans «Maman, j'ai raté l'avion!». «C'est un film parfait, n'est-ce pas?», avait-elle dit lors d'une interview accordée en 2024 au magazine People.

Un rôle qu'elle rejouera dans la suite du film, «Maman, j'ai raté l'avion 2: Perdu à New York», dans lequel Donald Trump fait une brève apparition, plusieurs décennies avant de devenir président des Etats-Unis.

«Des gens qui s'appelaient Kevin venaient me voir et me demandaient d'hurler 'Kevin!'», en référence à une de ses fameuses répliques dans «Maman, j'ai raté l'avion», a confié Catherine O'Hara dans l'interview à People.

Emmy Award et Golden Globe

En 1993, elle collabore de nouveau avec Tim Burton sur «L'Etrange Noël de monsieur Jack». Mais le public contemporain la connaît davantage grâce à son interprétation du personnage Moira dans «Bienvenue à Schitt's Creek».

«Je n'ai jamais reçu autant d'attention, c'est fou!», disait-elle à People à propos de son rôle dans la série, qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice principale en 2020 et pour lequel elle a également reçu un Golden Globe et un SAG Award.

«Maman. Je pensais que nous avions encore du temps», a réagi vendredi l'acteur Macaulay Culkin sur Instagram. «Je voulais plus. Je voulais m'asseoir à côté de toi. Je t'ai entendue, mais j'avais encore tant à te dire. Je t'aime», a-t-il écrit en légende d'une photo de lui et Catherine O'Hara.