La Chine a dégagé en 2025 un excédent commercial proche de 1200 milliards de dollars, un record, alors que ses échanges avec les Etats-Unis ont plongé de près de 20%. Une performance qui nourrit les craintes en Europe et souligne la dépendance de Pékin aux exportations.

La Chine enregistre un excédent commercial record en 2025, malgré les tensions avec les Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

La Chine a enregistré en 2025 un excédent commercial record de près de 1.200 milliards de dollars malgré le recul marqué de ses échanges avec les Etats-Unis, sur fond d'âpre confrontation après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Les exportations, l'un des moteurs de la deuxième économie mondiale et l'une des grandes sources d'inquiétude de nombre de ses partenaires, ont augmenté de 5,5% l'an dernier, indiquent des chiffres de l'administration des Douanes. Les importations sont restées stables, quant à elles. Mais vers les Etats-Unis, les exportations ont diminué de 20% sur un an en dollars. Les importations ont suivi le même mouvement, régressant de 14,6%, soit une réduction globale des échanges de 18,7%.

Etats-Unis et Chine, les deux premières puissances économiques mondiales, se sont livré en 2025, première année du second mandat de M. Trump, une véritable guerre commerciale aux répercussions globales, à coups de droits de douanes et de restrictions. Donald Trump s'est accordé en octobre avec son homologue chinois Xi Jinping sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.

M. Trump vient d'annoncer qu'il infligerait des droits de douanes aux pays qui commercent avec l'Iran, en proie à la contestation. La Chine se trouve au premier rang d'entre eux et a prévenu qu'elle défendrait ses intérêts.

«Historique»

D'autres importants débouchés des produits chinois, comme l'Union européenne, s'alarment également du déséquilibre de leur balance commerciale. Les Européens s'inquiètent que leurs marchés ne servent d'exutoire aux excédents de production de la Chine et la pressent de stimuler sa consommation intérieure, atone depuis des années.

Le directeur adjoint de l'administration des Douanes, Wang Jun, s'est réjoui devant la presse que le volume global des échanges de la Chine ait atteint un «nouveau record historique» en 2025, en augmentation de 3,8% sur un an en yuans (3,2% en dollars). Wang Jun a évoqué les tensions commerciales qui ont marqué l'année 2025.

«Certains pays ont politisé les questions commerciales et limité les exportations de technologies de pointe vers la Chine. Sans cela, nous aurions importé davantage», a-t-il dit. En 2026, le marché chinois «s'ouvrira davantage» et «continuera à représenter une opportunité pour le monde entier», a-t-il ajouté.

Les échanges commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis ont représenté, en yuans, 8,8% du commerce extérieur total de la Chine, a-t-il dit. L'activité commerciale de la Chine a par ailleurs fini 2025 sur une dynamique forte: en décembre, exprimées en dollars, les exportations étaient en hausse de 6,6% sur un an, et les importations de 5,7%.

De nouvelles tensions?

Wang Jun a admis s'attendre en 2026 à une nouvelle année d'incertitudes, tout en arguant de la solidité des fondamentaux économiques chinois. «Nous nous attendons à ce que cette résilience continue en 2026», dit Zichun Huang, économiste spécialiste de la Chine chez Capital Economics, dans une note.

«Un risque pour les perspectives d'exportation réside dans l'éventualité que la trêve commerciale avec les Etats-Unis ne dure pas. La menace de Trump d'imposer des droits de douane de 25% aux pays commerçant avec l'Iran souligne le risque de nouvelles tensions commerciales», a-t-elle ajouté.

«La forte croissance des exportations chinoises contribue à compenser la faiblesse de la demande intérieure», analyse Zhiwei Zhang, expert de Pinpoint Asset Management.

«Etant donné le dynamisme du marché boursier et la stabilité des relations sino-américaines, le gouvernement devrait maintenir sa politique macroéconomique inchangée, du moins au premier trimestre», a-t-il précisé.