Accusé d'agression dans une boîte de nuit londonienne, Chris Brown nie les nouvelles charges. Le chanteur américain, dont la carrière est entachée de controverses, est poursuivi pour possession d'arme et agression d'un producteur.

Chris Brown n'en démord pas et continue de plaider non coupable

Chris Brown n'en démord pas et continue de plaider non coupable

1/2 Accusé d'agression dans une boîte de nuit londonienne, Chris Brown nie les nouvelles charges. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le chanteur américain de R&B Chris Brown, ancien petit ami de Rihanna, a plaidé non coupable vendredi devant un tribunal londonien de deux chefs d'accusation supplémentaires, liés à l'affaire d'agression présumée dans une boîte de nuit en 2023.

Portant un costume à carreaux et des lunettes de soleil, la star de 36 ans s'est présentée pour la deuxième fois devant la Cour criminelle de Southwark, où l'attendaient une vingtaine de fans.

Il a nié les deux charges qui lui sont reprochées: la possession d'une arme offensive – une bouteille – dans un lieu public, et le fait d'avoir causé une «agression ayant occasionné un préjudice corporel» au producteur de musique Abraham «Abe» Diaw. Il y avait déjà plaidé non coupable le 20 juin d'avoir «tenté de causer intentionnellement des blessures graves», la charge la plus lourde des trois.

Rapide mise en contexte

Les faits remontent au 19 février 2023 dans la boîte de nuit Tape à Londres. Chris Brown est accusé d'avoir frappé «Abe» Diaw au bar avec une bouteille, puis de l'avoir poursuivi et roué de coups. Son procès devrait débuter le 26 octobre 2026 et durer entre cinq et sept jours.

Un Américain, Omololu Akinlolu, 38 ans, est également poursuivi dans cette affaire. Il a lui aussi plaidé non coupable d'agression vendredi.

Un Américain, Omololu Akinlolu, 38 ans, est également poursuivi dans cette affaire. Photo: Anadolu via Getty Images

Arrêté mi-mai à Manchester (nord de l'Angleterre) et placé en détention pendant près d'une semaine, Chris Brown a été libéré le 21 mai en échange d'une caution de 5 millions de livres (5,9 millions d'euros).

Il a été autorisé à continuer sa tournée internationale entamée le 8 juin à Amsterdam, et les autorités britanniques, qui détiennent son passeport, le lui restituent lorsqu'il doit se rendre à l'étranger pour des concerts. Le chanteur s'est fait connaître dans les années 2000 avec des titres tels que «Kiss, Kiss» et «Run It!».

Mais sa carrière a été entachée à plusieurs reprises d'accusations de violences. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir battu Rihanna, alors sa petite amie, avant les Grammy Awards 2009, obligeant la superstar de la pop à manquer le gala annuel de l'industrie de la musique.