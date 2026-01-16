Le Premier ministre canadien Mark Carney rencontre Xi Jinping à Pékin, une première depuis huit ans. Sa visite vise à relancer les relations et doubler les exportations hors Etats-Unis d’ici 2035.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre canadien Mark Carney a commencé vendredi matin ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping au Palais du peuple à Pékin, selon des images de l'AFP. Il s'agit de la première rencontre à Pékin entre les dirigeants des deux pays depuis huit ans, après une longue période de brouille.

Arrivé mercredi soir, Mark Carney effectue en Chine jusqu'à samedi la première visite d'un chef de gouvernement canadien depuis celle de son prédécesseur Justin Trudeau en décembre 2017, avec pour objectif de tourner la page de plusieurs années de fâcherie et de stimuler les échanges commerciaux.

Chine et Canada ont en commun de subir les effets des politiques agressives du président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025. Mark Carney a exprimé sa volonté de voir le Canada doubler ses exportations vers des pays autres que les Etats-Unis d'ici à 2035 afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de son voisin.