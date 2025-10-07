Un adolescent de 13 ans en Floride a demandé à ChatGPT comment tuer son ami à l'école. Son prompt a été détecté par un système de surveillance interne, qui a permis de donner l'alerte et de l'arrêter.

A 13 ans, il demande à ChatGPT comment tuer son ami

Un adolescent de 13 ans a demandé à ChatGPT comment tuer l'un de ses amis à l'école et a rapidement été arrêté par la police. Photo: Capture d'écran / TikTok

Luisa Gambaro Journaliste

Cette blague a probablement amusé peu de personnes. Le mercredi 1er octobre, en Floride, un ado de 13 ans a demandé à ChatGPT comment tuer l'un de ses amis. Il s'est connecté à l'un des ordinateurs de son école – la Southwetern Middle School – pour rédiger son prompt, donnant ainsi l'alerte sans le savoir.

Son message a été détecté par Gaggle, un système de surveillance automatisé, intégré à tous les appareils scolaires. Ce système scanne et analyse en continu les activités numériques des élèves. L'objectif: détecter toute tentative d'autodestruction ou de harcèlement.

Une très mauvaise blague

Le prompt a déclenché une alerte auprès de l'officier de police scolaire. L'adolescent affirme qu'il ne s'agissait que d'une blague, mais il a rapidement été arrêté par la police locale du comté de Volusia. Des images de son interpellation ont circulé sur les réseaux sociaux et il a été transféré dans un centre de détention pour mineurs.

Cette affaire a aussi suscité des critiques contre Gaggle, un système déjà controversé ayant conduit à plusieurs interpellations injustifiées après de fausses alertes. Ses détracteurs dénoncent les traumatismes infligés par ces interpellations ainsi que son atteinte à la vie privée, et préconisent plutôt le dialogue et l'accompagnement psychologique.