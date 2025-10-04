L'aéroport de Munich, en Allemagne, a de nouveau été contraint de fermer vendredi soir, après des informations faisant état d'observations de drones. Une première fermeture la veille ayant entraîné l'annulation de plus de 30 vols et bloqué près de 3000 passagers.

Chaos à Munich: l’aéroport encore paralysé par des drones

La première fermeture de l'aéroport de Munich avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols (archives). Photo: PETER KNEFFEL

ATS Agence télégraphique suisse

L’aéroport de Munich a de nouveau été fermé vendredi soir, après que des drones ont été signalés dans le secteur. La veille déjà, une première fermeture avait entraîné l’annulation de plus de 30 vols et laissé près de 3000 passagers bloqués.

«Le soir du 3 octobre, la sécurité aérienne allemande (DFS) a réduit et suspendu préventivement jusqu'à nouvel ordre les opérations aériennes à l'aéroport de Munich en raison d'observations de drones non confirmées» à ce stade, a indiqué l'aéroport bavarois sur son site en ligne.