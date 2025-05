«Je n'aurais jamais pensé que je me disputerais avec le gouvernement américain»

Son rêve était d'importer des vins du monde entier et de les revendre. Il y a 40 ans, il a lancé le projet de sa vie. Aujourd'hui, il se bat avec le président américain, Donald Trump. Et il obtient gain de cause!

Avec l'introduction de ses nouveaux droits de douane, Donald Trump a agi sans pitié. Son but? Ramener l'économie américaine au sommet. Mais son plan ne se déroule pas sans heurts. Un tribunal américain a déclaré les droits de douane nuls. Donald Trump aurait outrepassé ses pouvoirs.

Une petite entreprise en conflit avec Trump

Derrière cette plainte ne se cache toutefois pas une méga-entreprise. Le principal plaignant est l'entreprise viticole «Vos» implantée à New York. Elle est dirigée par Victor Schwartz et ses deux filles. «Lorsque j'ai fondé cette entreprise il y a 40 ans, je n'aurais jamais pensé que je serais un jour impliqué dans un litige avec le gouvernement», a-t-il affirmé.

Il raconte aux médias américains que la guerre commerciale l'oblige à augmenter drastiquement ses prix. Son désavantage par rapport aux plus grandes entreprises? Il n'a pas de réserves de liquidités. Pour sa petite entreprise, la situation actuelle représente une «menace importante». «Nous ne pouvons tout simplement pas surmonter la tempête», explique-t-il. Mais ce n'est pas seulement l'œuvre de sa vie qui en souffrirait, «c'est aussi l'existence des familles d'agriculteurs que nous représentons et l'accès des consommateurs américains à des produits authentiques et diversifiés» qui sont menacés.

Les petites entreprise se rassemblent

Mais il ne s'est pas laissé abattre, pas même par le gouvernement américain. Il a cherché une aide juridique et a finalement rencontré des avocats du Liberty Justice Center. C'est là qu'est née la proposition de poursuivre le gouvernement américain en justice. Victor Schwartz a a assumé le rôle de plaignant principal. Quatre autres petites entreprises se sont jointes à lui. Comme l'écrit CNN, les parties civiles vendent entre autres des vêtements de yoga ou des équipements de pêche spécialisés.

Le tribunal du commerce international de New York a donné raison aux plaignants. Les droits de douane ont été suspendus. Le président américain Donald Trump aurait outrepassé ses pouvoirs d'urgence. Le Congrès aurait dû être compétent en ce qui concerne des droits de douane d’une telle ampleur. Toutefois, le gouvernement américain a fait appel.

La cour d'appel a décidé de «suspendre temporairement» le jugement. Cela signifie que pour l'instant, les politiques douanières de Donald Trump restent en place. Mais la cour d'appel veut examiner l'affaire en détail et a demandé à toutes les parties de présenter de nouvelles observations en juin.

Dans une interview accordée à CNN, Victor Schwartz raconte qu'il est prêt à porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême, car le jugement récent est une victoire pour toutes les petites entreprises. Cela pourrait même changer les «règles du jeu».