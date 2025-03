1/5 Le président américain Donald Trump est très apprécié des traders de Wall Street, mais il ne leur a pas porté chance jusqu'ici. Photo: imago/UPI Photo

Gabriel Knupfer

Avec les droits de douane, Donald Trump veut «rendre les Etats-Unis riches», comme il ne cesse de le répéter. Pourtant, c'est exactement le contraire qui se produit à la bourse. Jeudi 6 mars à la clôture, l'indice technologique Nasdaq était inférieur de plus de 10% à son plus haut niveau de décembre dernier.

L'indice directeur américain Dow Jones a également baissé en fin de semaine. Et ce malgré le fait que Trump ait à nouveau suspendu pour un mois une grande partie des droits de douane contre le Mexique et le Canada. Toutes les marchandises couvertes par l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada sont désormais exemptées de la taxe punitive de 25% jusqu'au 2 avril.

«Un poison pour les bourses»

Ce qui reste, c'est la surtaxe douanière massive de 20% sur les marchandises en provenance de Chine et de nombreuses menaces douanières qui continuent à planer. Ainsi, le 2 avril, Trump prévoit des droits de douane «réciproques» contre l'UE et tous les pays qui ont des droits de douane sur les importations en provenance des Etats-Unis. Comme toujours, on ne sait absolument pas quelles menaces le président américain finira par mettre à exécution.

« Les allers-retours dans la politique douanière de l'administration Trump font perdre toute crédibilité au gouvernement »

«Les allers-retours dans la politique douanière de l'administration Trump font perdre toute crédibilité au gouvernement», explique à Blick l'économiste Katja Gisler, vice-présidente de la société de conseil Wellershoff & Partners. «Cela crée de l'incertitude et c'est un poison pour les bourses.»

«Je ne regarde pas le marché»

Trump a clairement indiqué hier qu'il ne se laisserait pas détourner de sa politique douanière par des réactions boursières négatives. Sa décision de suspendre temporairement les droits de douane n'a rien à voir avec l'effondrement de la bourse, a-t-il affirmé. «Je ne regarde même pas le marché, car à long terme, les Etats-Unis seront très forts grâce aux événements actuels», a déclaré le président américain devant la presse dans le Bureau ovale.

Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a suivi la même logique sur la chaîne CNBC. Que le marché boursier baisse ou monte de 0,5 ou de 1% n'a aucune importance. «Vous allez voir de la croissance en Amérique. Vous verrez les taux d'intérêt baisser d'un point de pourcentage ou plus. Vous verrez le marché des actions exploser.»

Manque de clarté pour la Fed

De nombreux observateurs du marché ne sont pas de cet avis. «Les bourses devraient commencer à réaliser que la politique économique envisagée n'augure rien de bon pour la conjoncture et l'inflation, et donc pour les marchés des actions», explique Katja Gisler. La guerre douanière de Trump n'est sans cesse repoussée. Si les droits de douane annoncés entrent tout de même en vigueur, ils pourraient alimenter le renchérissement aux Etats-Unis.

De nouvelles baisses des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed), qui donneraient de l'élan à la bourse, pourraient ainsi tomber à l'eau pour le moment. Sous Trump, l'économie américaine se trouve dans un «bouleversement», a déclaré le chef de la direction de la Federal Reserve Bank, Raphael Bostic selon l'agence Reuters. «Je serais surpris si nous y voyons plus clair avant la fin du printemps ou même d'ici à l'été.»

Fuite vers des valeurs refuges

Les actions tech, dont la valorisation est déjà très élevée, sont justement tributaires de taux d'intérêt bas. Mais l'incertitude est généralement mauvaise pour les bourses. «Dans un tel contexte, les investisseurs recherchent des valeurs sûres, comme l'or», explique Katja Gisler. «L'appréciation du franc suisse et du yen japonais pourrait également être un indice de la fuite des investisseurs vers les valeurs refuges.»

Une autre chose ne devrait pas plaire du tout à Trump: alors que les actions américaines font du surplace ou baissent cette année, les bourses européennes se portent nettement mieux. Le Dax allemand et le SMI suisse ont progressé de plus de 10%.