Wall Street chute après les annonces douanières de Trump

La Bourse de New York chute après la confirmation par Donald Trump de l'imposition de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Le président américain maintient sa position malgré les inquiétudes des marchés.

La Bourse de New York chute jeudi, plombée par les commentaires de Donald Trump, qui a confirmé l'entrée en vigueur prochaine des surtaxes de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium pour tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis. Interrogé sur la possibilité que les droits de douane imposés à l'acier et l'aluminium, dont l'entrée en vigueur est prévue la semaine prochaine, puissent être reportés, le président américain a répondu que «non, ils ne sont pas modifiés» ajoutant qu'ils «seront effectifs la semaine prochaine».

Vers 20H25 GMT, le Dow Jones lâchait 1,09%, l'indice Nasdaq chutait de 2,63% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,83%. La place américaine, en forte baisse depuis le début de la semaine, avait ouvert en repli et les investisseurs n'avaient pas été convaincus par le recul de Donald Trump sur les droits de douane visant le Mexique.

Trump affirme que rien n'est de sa faute

Le président a annoncé à la mi-journée que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril par les taxes en vigueur de 25% depuis le début de la semaine contre le Canada et le Mexique.

Il a plus tard signé un décret élargissant l'exemption de droits de douane à un certain nombre de produits canadiens et abaissant ceux imposés à la potasse, utilisée comme engrais par l'agriculture américaine. Le locataire de la Maison Blanche a affirmé que ces différents reculs ne sont pas liés aux baisses observées ces derniers jours sur les indices boursiers américains.

«Je ne regarde même pas les marchés», a déclaré à la Maison Blanche le président américain. Le magnat des affaires new-yorkais a pourtant la réputation de suivre avec attention les mouvements de la Bourse pour évaluer les résultats de ses politiques.