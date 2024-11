Kanye West est accusé, dans une nouvelle plainte, d'avoir harcelé sexuellement une mannequin lors du tournage d'un clip en 2010. L'ancienne candidate d'«America's Next Top Model» Jenifer An affirme que le rappeur l'a étranglée et lui a fait des attouchements obscènes.

Kanye West aurait étranglé et harcelé sexuellement une mannequin lors du tournage d'un clip.

Evelyne Rollason et BliKI

Dans une plainte déposée vendredi, le chanteur et producteur de musique Kanye West est accusé d'avoir harcelé sexuellement, forcé et étranglé l'ancienne candidate d'«Americas Next Top Model» Jenifer An.

Selon la plainte, dont «Page Six» a eu connaissance, les faits se seraient déroulés sur le plateau de tournage du clip «In for the Kill» du duo anglais La Roux, à l'hôtel Chelsea de New York, en 2010.

« C'est du putain d'art. Je suis comme Picasso!»

La plaignante décrit des détails troublants: Kenny West l'aurait étranglée, habillée en sous-vêtements pour la vidéo et lui aurait couvert le visage avec les deux mains devant la caméra. Il aurait alors crié: «C'est de l'art. C'est du putain d'art. Je suis comme Picasso!»

La mannequin et actrice affirme que le rappeur lui a «enfoncé plusieurs doigts dans la bouche et les a déplacés d'avant en arrière pour simuler une fellation.» Elle aurait alors eu «des difficultés à respirer» et aurait eu l'impression de s'être «temporairement évanouie». Jenifer An aurait paniqué et cherché de l'aide, mais personne ne serait intervenu. Même la petite amie de l'époque de Kenny West, Selita Ebanks, n'aurait pas réagi.

La plainte est également dirigée contre le groupe Universal Music, avec lequel le rappeur était alors sous contrat. Jenifer An reproche au label de ne pas avoir enquêté sur l'incident parce que Kenny West était alors «trop rentable». Elle demande des dommages et intérêts d'un montant indéterminé pour le traumatisme subi, la charge émotionnelle, ainsi que les pertes financières.

Ce n'est pas la première plainte contre Kenny West

Cette accusation n'est pas la première contre le rappeur. Ce n'est que récemment que son ancienne assistante Lauren Piscotta a porté des accusations similaires. Kenny West n'a jusqu'à présent pas réagi à ces nouvelles accusations, ses avocats décrivant les précédentes comme «sans fondement».