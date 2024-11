Le chanteur Slimane visé par une deuxième plainte pour agression sexuelle

Une deuxième plainte a été déposée contre le chanteurs français Slimane, cette fois-ci pour agression sexuelle. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une nouvelle plainte, pour agression sexuelle, a été déposée lundi à Saint-Etienne contre le chanteur Slimane, qui fait déjà l'objet d'une enquête suite à des accusations de harcèlement sexuel, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de la ville.

Cette seconde plainte «a été déposée au nom d'un technicien du spectacle organisé le 17 décembre dernier au Zénith de Saint-Etienne», a précisé l'avocate du plaignant, Me Anne-Sophie Charrieras, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le frère de Slimane intervient

Les faits reprochés à l'artiste se sont produits «à l'issue du concert, en présence de plusieurs témoins dont la liste est jointe à la plainte», et qui, pour certains, ont filmé la scène, selon l'avocate. «Le frère de Slimane est intervenu pour mettre fin à l'agression sexuelle et demander aux témoins d'effacer les captations réalisées à l'aide de leur smartphone», assure-t-elle, sans donner de détails. Me Charrieras représente également un autre technicien de la tournée qui a porté plainte le 28 octobre pour harcèlement sexuel contre le chanteur, affirmant avoir reçu, lors de la même soirée, des messages et des vidéos à caractère pornographique.

Le premier plaignant a été entendu lundi par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Etienne après son dépôt de plainte. Me Charrieras indique que ses clients «ne souhaitent pas être médiatisés» et «se considèrent comme des lanceurs d'alerte pour que ces faits cessent de la part de Slimane».

Slimane, 35 ans, est actuellement en tournée pour son «Cupidon tour». Le 2 novembre, il a remporté le trophée de l'"Artiste masculin francophone» pour les NRJ Music Awards 2024.