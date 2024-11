Miguel Raga Micol avec sa tante, qui a failli perdre la vie lors des intempéries de mardi. Photo: Helena Graf 1/11

Helena Graf

Mardi soir, Isabel Raga Micol, 52 ans, est assise sur son canapé devant la fenêtre, regardant le niveau de l'eau monter à l'extérieur. «J'ai eu tellement peur», raconte-t-elle, «et je ne pourrai plus me débarrasser de ce sentiment». Ce qu'Isabel ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'environ un kilomètre plus loin, les masses d'eau plaquent sa sœur contre la façade d'une maison. Elle a de l'eau jusqu'aux épaules dans le fleuve en crue, qui était auparavant une route.

La famille Raga Micol habite à Catarroja, une banlieue de Valence. Le soir de la tempête, le mari d'Isabel, Salva, est à Madrid pour affaires. Ses fils David et Miguel, âgés de 25 et 18 ans, sont avec elle. «Les autorités ne nous ont pas prévenus», dit David. «Mais mon université nous a envoyé un message, à nous les étudiants, nous conseillant de rester tous à la maison.» Ils vivent au premier étage et sont déjà confinés dans leur appartement dès le soir. «Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Mais à un moment donné, je suis quand même allé me coucher, car je savais que je ne pouvais de toute façon rien faire», raconte David.

«Maintenant, nous sommes tous ensemble»

C'est jeudi soir, Blick est en visite dans la famille. Les amis du jeune David apportent à la famille de l'eau, de la nourriture, des lingettes humides. Pendant deux heures, ils ont marché depuis le sud de Valence jusqu'ici. Plusieurs kilomètres à pied à travers la dévastation. C'est le même chemin que Salva, le père de famille, a parcouru lorsqu'il entre dans l'appartement vers 20h. Il prend sa femme et ses fils dans ses bras. «Maintenant, nous sommes tous ensemble. Tout va bien maintenant», dit-il d'une voix calme.

Isabel met quatre paquets de riz dans le micro-ondes, le courant fonctionne à nouveau, du moins par intermittence. «Je suis bien sûr contente que mon mari soit de retour. Mais cela ne change rien à ma peur. Pendant la tempête, je savais au moins qu'il était en sécurité à Madrid», explique-t-elle.

Dans la salle à manger, des photos de l'enfance de Miguel et David sont accrochées, au-dessus du canapé, une photo des parents le jour de leur mariage. La famille discute des pillages à Catarroja et dans d'autres régions touchées par la tempête. «Certains parents n'ont plus rien. Même pas d'eau à donner à leurs enfants», dit Salva. David rétorque: «Papa, ils n'ont pas seulement pillé les magasins d'alimentation. Mais toutes sortes de magasins.»

Arrestations pour pillage au lieu d'aide aux personnes concernées

Elle était dehors, dans la rue, à Catarroja, quand la marée a tout emporté. Photo: Helena Graf

Mercredi, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir arrêté 39 personnes pour des pillages présumés. «J'ai vu passer une voiture de police. A gauche et à droite, les gens se tenaient devant leurs appartements détruits. Mais la police n'est pas venue les aider», raconte Miguel. Son frère dit: «Je pense déjà que les autorités font leur possible. Mais ce n'est tout simplement pas suffisant.»

« Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes amis et aux gens qui ont été plus touchés Miguel Raga Micol, 18 ans »

Ce qui manque le plus à la famille et aux voisins ici, c'est l'eau courante. Pour les toilettes, ils tirent la chasse d'eau d'un petit bidon en PET. «J'aimerais pouvoir prendre une douche», dit Isabel. En fin de soirée, le calme est revenu à l'extérieur. Aucun orage n'est annoncé. «Ces dernières nuits, j'ai très mal dormi», raconte Miguel. «Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes amis et aux gens qui ont été plus touchés.»

«J'ai été sauvé du balcon»

Salva Raga Micol réconforte sa belle-sœur après les inondations. Photo: Helena Graf

Vendredi matin, Salva enfile ses bottes en caoutchouc qui lui arrivent sous les hanches. Ses proches habitent dans le quartier. Avec ses fils, il marche dans la boue jusqu'à la maison de son cousin Javier. Il habite au rez-de-chaussée et dormait lorsque l'eau a envahi son appartement. «Je me suis réveillé quand l'eau a touché mon bras», raconte Javier. Il s'est alors réfugié au premier étage. Ses meubles, ses livres, sa télévision ont été détruits par les inondations. Javier sort ses affaires dans la rue pour faire sécher le sol de son appartement. Comme beaucoup d'autres ici, il se sent abandonné. «Catarroja est complètement oubliée. Même aux infos, on ne parle presque pas de nous», lance un homme de l'autre côté de la rue.

Salva, David et Miguel continuent leur chemin et rendent visite à la sœur de leur mère. Lorsque Salva la prend dans ses bras, elle se met à pleurer. Il la serre contre lui, murmure: «Nous sommes tous là maintenant.» La sœur raconte le moment où elle s'est trouvée contre ce mur d'immeuble, au milieu des flots déchaînés: «Au-dessus de moi, il y avait un balcon d'où j'ai été saisie et sauvée.»

La famille Raga Micol a été durement touchée par les inondations. Beaucoup de choses sont cassées, la peur est encore présente. Mais ils s'estiment chanceux: dans leur famille, tous ont survécu. Plus de 200 personnes n'ont pas eu cette chance.