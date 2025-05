Le prince Harry, en rupture avec la famille royale depuis 2020, a dit vendredi souhaiter une réconciliation avec sa famille et regretter de ne pouvoir revenir au Royaume-Uni avec sa femme et ses deux enfants.

«Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père. (...) Mais ce serait bien qu'on se réconcilie», a confié le prince Harry. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

En rupture avec la famille royale depuis 2020, le prince Harry a exprimé vendredi son souhait de réconciliation et son regret de ne pas pouvoir retourner au Royaume-Uni avec sa femme et leurs deux enfants.

«Certains membres de ma famille ne me pardonneront jamais d'avoir écrit un livre... mais j'aimerais beaucoup me réconcilier avec eux», a déclaré le duc de Sussex à la BBC après avoir perdu un recours en justice concernant sa protection policière. Et d'ajouter ne pas pouvoir «imaginer un monde dans lequel je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni».

Il a précisé ne plus avoir de contact avec son père, le roi Charles III, qui souffre d'un cancer, en raison de la procédure qu'il a engagée concernant sa protection policière, et dans laquelle le prince a été débouté vendredi en appel à Londres.

«Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père. (...) Mais ce serait bien qu'on se réconcilie», a-t-il poursuivi, expliquant que le roi Charles III ne lui adressait plus la parole à cause de cette procédure. «Cela ne sert à rien de continuer à se battre. La vie est précieuse», a ajouté Harry, qui vit en Californie.

«L'argument le plus illogique»

Après avoir quitté le Royaume-Uni en 2020, le fils cadet de Charles III et son épouse Meghan ont perdu la protection systématique prévue pour les membres actifs de la famille royale, payée par le contribuable britannique.

Désormais, le ministère de l'Intérieur évalue au cas par cas le besoin de protection du prince lorsqu'il se rend dans le pays. Vendredi, Harry a été débouté en appel. Pour la justice, une telle protection ne peut être octroyée car le prince âgé de 40 ans n'est plus un membre actif de la famille royale.

«C'est l'argument le plus illogique de l'histoire des arguments», a dénoncé le prince, à jamais marqué par la mort de sa mère la princesse Diana dans un accident de voiture alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

Le prince a ajouté qu'il ne pouvait «imaginer un monde dans lequel je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni» et a appelé le gouvernement à intervenir. Il ne se rend que rarement au Royaume-Uni, et Meghan et leurs deux enfants n'y sont plus revenus depuis les obsèques de la reine Elizabeth en 2022.