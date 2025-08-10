Des migrants érythréens, dont une femme, ont été découverts dans un camion frigorifique sur une aire de repos du Pas-de-Calais. Malgré les dispositifs de sécurité, les tentatives de passage clandestin vers le Royaume-Uni persistent.

Malgré l'ampleur des dispositifs de sécurité, des migrants tentent toujours de monter dans des camions qui se dirigent vers le Royaume-Uni. Photo: AFP

Quinze migrants érythréens qui étaient montés dans un camion frigorifique à destination du Royaume-Uni ont été secourus samedi sur une aire de repos d'une autoroute dans le nord de la France. Certains d'entre eux étaient en hypothermie.

Ces migrants, parmi lesquels se trouvait une femme, ont été secourus après que le chauffeur marocain du camion, qui transportait des légumes, a signalé qu'il entendait des coups à l'intérieur de sa remorque, a rapporté la préfecture du département du Pas-de-Calais. «Leur état d'hypothermie laisse supposer qu'ils y étaient depuis plusieurs heures». Quatre d'entre eux ont été hospitalisés pour hypothermie, tandis que quatre autres, «qui se sont déclarés mineurs», ont été pris en charge par une association.

Dispositifs de sécurité

Plusieurs d'entre eux sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), selon la préfecture. Le chauffeur du camion «n'est pas inquiété».

Malgré l'ampleur des dispositifs de sécurité autour des ports du nord de la France et du tunnel sous la Manche, des migrants tentent toujours de monter dans des camions qui se dirigent vers le Royaume-Uni.

Ces dernières années, la plupart des candidats à l'exil se sont toutefois rabattus vers des traversées maritimes clandestines à bord d'embarcations de fortune, une solution généralement beaucoup plus coûteuse que les camions et également très dangereuse.