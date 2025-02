Une série de tremblements de terre inquiétants secoue actuellement la mer Egée. Les touristes et les locaux fuient par peur d'une forte secousse. Les sismologues et tour-opérateurs jaugent la gravité de la situation autour du paradis touristique de Santorin.

1/7 Des tentes sont installées sur l'île de Santorin pour accueillir les personnes en fuite. Photo: IMAGO/One Inch Productions

Janine Enderli

Des tremblements de terre toutes les minutes, des vols complets et des écoles fermées: l'Europe a actuellement les yeux rivés sur la mer Egée. En l'espace de six jours, près de 550 tremblements de terre d'intensité légère et moyenne se sont produits autour de l'île méditerranéenne très prisée de Santorin. Des milliers de personnes fuient l'île par crainte d'un séisme majeur.

« Normalement, il s'écoule des mois et non des heures entre les tremblements de terre dans la région »

Selon Joachim Ritter, géophysicien à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), l'inquiétude qu'un séisme plus fort, d'une magnitude de 6 à 7,5, puisse suivre n'est pas injustifiée. «Normalement, il s'écoule des mois et non des heures entre les tremblements de terre dans la région», explique le scientifique, qui a lui-même déjà effectué des recherches dans la région.

«Cette fréquence semble être quelque chose de nouveau»

La fréquence des nombreuses secousses laisse les experts perplexes. «Cela semble définitivement être quelque chose de nouveau», souligne Joachim Ritter. Selon lui, il est encore difficile de dire à l'heure actuelle ce qui se cache derrière cette série inhabituelle de secousses. «Le phénomène est encore trop récent pour cela.»

Mais l'expert est catégorique: les zones potentiellement menacées doivent être évacuées en raison du danger. Dans le pire des cas, des chutes de pierres ou de petits tsunamis menaceraient. «Mais même une faible hauteur de vague peut entraîner une personne vers la mer», estime Joachim Ritter.

Men-Andrin Meier, du Service sismologique suisse (SED), pense lui aussi qu'un séisme de plus grande ampleur est dans le domaine du possible. «La région est tectoniquement très active et nous observons une séquence sismique active.» Les séismes se produisent souvent par essaims, souligne l'expert.

Éviter de séjourner dans les ports et les grandes foules

La protection civile grecque met en garde: «Evitez les approches et les séjours dans les ports d'Ammoudi, d'Armeni, de Korfou et dans le vieux port de Fira. Choisissez des itinéraires sûrs si vous vous déplacez aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations.» Il convient en outre d'éviter les grands rassemblements de personnes dans les bâtiments. Le gouvernement grec n'a toutefois pas encore donné d'ordre d'évacuation de grande ampleur.

Mais la Grèce n'est pas la seule à se préparer à un séisme de plus grande taille. En Turquie aussi, les premières mesures sont déjà prises. L'autorité turque de protection civile (Afad) a lancé une alerte dans trois provinces du pays et le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné aux villes comme Istanbul de se préparer à d'éventuelles situations d'urgence.

Le volcan sous-marin Kolumbos inquiète les experts

Les scientifiques s'inquiètent également du fait que les secousses continues pourraient activer le grand volcan Kolumbos, qui se trouve sous l'eau au nord-est de l'île. Il a provoqué de graves dégâts dans toute la Méditerranée orientale lors d'une gigantesque éruption en 1650. «Le fait que le volcan puisse entrer en éruption dans les prochaines années constitue un danger», explique Joachim Ritter, géophysicien. Selon lui, de grandes quantités de fonte y sont présentes, raison pour laquelle la chambre magmatique pourrait être activée par les nombreux séismes.

« Il se peut que la situation se calme, mais elle peut aussi s'aggraver »

«Les circonstances à cet endroit pourraient déclencher une activation», abonde Men-Andrin Meier du SED. «Même si la probabilité d'un tel scénario est faible, les conséquences seraient très importantes.» Il n'est pas encore possible de dire quelles sont les chances qu'un tel cas se produise réellement. «Il se peut que la situation se calme, mais elle peut aussi s'aggraver», poursuit le Suisse.

Les voyagistes étudient des dispositions d'urgence

En raison de la situation tendue, les premiers tour-opérateurs européens réagissent également. «Bild» rapporte que certains prestataires examinent actuellement des réglementations d'urgence et vérifient si des changements de réservation gratuits sont possibles pour leur clientèle.

« Santorin est une destination qui n'enregistre pratiquement pas de clients suisses pendant les mois d'hiver »

Pour l'instant, les voyageurs suisses ne semblent pas encore être touchés dans une large mesure par les développements actuels. Markus Flick, porte-parole de Kuoni et d'Helvetic Tours, écrit sur demande: «Santorin est une destination qui n'enregistre pratiquement pas de clients suisses pendant les mois d'hiver. La période de voyage commence vers le mois de mai, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il existe des possibilités de voyage intéressantes depuis la Suisse.»

Il est impossible d'estimer aujourd'hui pendant combien de temps la situation sera instable et peu favorable pour passer des vacances sans souci à Santorin. «Kuoni recommande de ne pas annuler pour l'instant les réservations déjà effectuées pour des départs à une date ultérieure, mais d'attendre l'évolution de la situation.»