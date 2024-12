1/4 Swissmedic prévoit d'adapter l'information sur les médicaments contenant du paracétamol. Photo: imago images/Panthermedia

Marian Nadler et Sandra Meier

L'Agence européenne des médicaments (EMA) et son comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) incluent désormais un nouvel effet secondaire non négligeable pour les médicaments contenant du paracétamol.

En cas de surdosage ou de prise sur une longue période, l'analgésique peut provoquer un trouble dangereux appelé acidose métabolique avec élargissement du fossé anionique. Pour faire plus simple, il s'agit d'une accumulation excessive d'acides dans l'organisme. Ce trouble est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de maladies préexistantes telles que des dysfonctionnements de la fonction rénale, une septicémie ou une carence en glutathion. La carence en glutathion peut être due à une consommation pathologique d'alcool ou à une malnutrition.

Comme l'explique l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) à la demande de Blick, les informations sur les médicaments contenant du paracétamol doivent également être adaptées dans notre pays. «L'examen correspondant est déjà en cours», précise son porte-parole Lukas Jaggi.

«Cela peut être mortel»

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, le paracétamol n'est pas dangereux. Mais l'acidose métabolique peut aussi survenir lorsque le paracétamol a été pris en même temps que de la flucloxacilline, un antibiotique. Les premiers signes d'un effet indésirable peuvent être des vertiges, des nausées et une respiration profonde et accélérée», explique Lukas Jaggi.

Toute personne qui constate chez elle des symptômes d'acidose doit consulter un médecin le plus rapidement possible. «Pour traiter une acidose, un traitement médical rapide est nécessaire, car cela peut être mortel pour les personnes à risque», explique Lukas Jaggi. Si le soupçon est confirmé, le paracétamol doit être immédiatement arrêté et le patient surveillé de près.