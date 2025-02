Krystena Murray, une Américaine de 38 ans a dû rendre le bébé qu'elle a porté pendant 9 mois, à la suite d'une erreur de la clinique de fertilité. Elle poursuit l'établissement en justice, réclamant des dommages et intérêts.

Krystena Murray a donné naissance à un enfant dont elle n'était pas la mère biologique. Cinq mois après le bébé lui a été retiré (Illustration). Photo: PA Images via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Il n’a fallu que quelques instants après son accouchement en décembre 2023 pour que Krystena Murray, une Américaine de 38 ans, déchante. Quelque chose cloche. Son bébé est noir, alors qu’elle et le donneur de sperme sont blancs. Mais l’instant est si bouleversant qu’elle met de côté ses doutes.

Pendant plusieurs semaines, elle vit dans le déni, cachant son enfant à sa famille et ses amis. Lors d’un enterrement, elle va même jusqu’à le draper dans son porte-bébé pour éviter les regards et la conclusion qu’elle redoute. Finalement, en janvier 2024, elle réalise un test ADN à domicile. Le verdict est sans appel: elle n’est pas la mère biologique du bébé qu’elle a porté. Que s’est-il passé?

Lors de sa fécondation in vitro (FIV), la clinique de fertilité a mélangé ses embryons avec ceux d’un autre couple. L’enfant a depuis retrouvé sa famille biologique. Bouleversée, Krystena Murray a décidé de porter plainte contre la clinique mardi 18 février, rapporte le «New York Times».

«J'ai le cœur brisé»

Krystena Murray peine à se remettre de ce traumatisme. «Cela m’a détruite, confie-t-elle dans un communiqué. J’ai le cœur brisé, je suis émotionnellement brisée. Rien ne peut exprimer le choc et le trouble que l’on ressent en apprenant que votre médecin a implanté l’embryon d’une inconnue dans votre corps», poursuit-elle.

À cette douleur s’ajoute celle de devoir se séparer de l’enfant qu’elle a élevé avec amour pendant cinq mois. «Porter un bébé, tomber amoureuse de lui, le mettre au monde et créer ce lien unique et spécial entre la mère et son bébé, tout cela pour qu’il vous soit enlevé. Je ne m’en remettrai jamais complètement.»

Informé par la clinique de l'erreur, le couple biologique du bébé a intenté une action en justice pour récupérer la garde. Malgré son désir de garder l’enfant, Krystena Murray a dû se résoudre à le rendre en mai 2024. Ses avocats l’ont avertie qu’elle n’avait aucune chance devant un tribunal.

La clinique reconnait ses torts

Mais Krystena Murray n’a pas dit son dernier mot. Elle réclame 75'000 dollars de dommages et intérêts à la clinique Coastal Fertility Specialists, responsable de l’erreur. Elle estime avoir été une «mère porteuse involontaire pour un autre couple».

Depuis, l’établissement a reconnu sa faute et affirme avoir mené une «enquête approfondie» avant de mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Il assure qu’il s’agit d’un cas inédit et précise que les embryons intacts de Krystena Murray restent à sa disposition.

Mais pour elle, le mal est fait. Traumatisée, elle refuse toute nouvelle tentative avec la clinique qui lui a brisé le cœur et poursuit désormais son parcours ailleurs. Quant à l’enfant qu’elle a porté pendant neuf mois, elle ne l’a jamais revu, préférant laisser à ses parents biologiques le choix de venir vers elle ou non.