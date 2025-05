Le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei possède la plus grande collection privée de voitures au monde. Cette collection comprend de nombreuses raretés et des modèles spéciaux de marques de luxe comme Ferrari, Bentley ou Rolls-Royce.

Certaines personnes collectionnent des timbres ou des pièces de monnaie, d'autres des voitures de course ou de collection. Ces collections de voitures comprennent souvent quelques Ferrari, Porsche et Mercedes ou peut-être quelques voitures exotiques comme une Bugatti, une Koenigsegg ou une Pagani. Mais avec de telles pièces exclusives, les collections sont assez vite limitées, faute de budget.

A l'inverse, Hassanal Bolkiah ne connait pas de limites en matière de voitures. En effet, le sultan du Brunei possède la plus grande collection privée de voitures au monde, avec environ 5000 véhicules, pour une valeur totale estimée à plus de cinq milliards de dollars.

Un style de vie extravagant

Brunei, sultanat sur l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est, est considéré comme l'un des plus petits Etats du monde. Le pays s'est rapidement enrichi grâce à son extraction de pétrole et de gaz depuis les années 1930. De quoi permettre au 29e sultan de Brunei de vivre cette richesse à fond les ballons.

En effet, en plus de son imposante collection de voitures, Hassanal Bolkiah possède cinq avions privés et un yacht de 142 mètres de long. Grand seigneur, il a vendu plusieurs de ses plus belles voitures au prince Jefri Bolkiah, qui n'est autre que son frère cadet. Le prince Jefri a été le directeur financier du Brunei de 1986 à 1997, ainsi que le président de la Brunei Investment Agency (BIA).

Le site de sa collection privée s'étale sur plusieurs bâtiments. La plupart d'entre eux ont deux étages, chacun abritant une moyenne de 120 voitures. De plus, un immense sous-sol permet de stocker des modèles exclusifs, dont certains ont vu la lumière du jour seulement pour leur arrivée au sultanat.

Mais quels véhicules le sultan du Brunei possède-t-il vraiment? Pendant de nombreuses années, nous ne pouvions nous fier qu'à des rumeurs ou quelques rapports de témoins oculaires, car nous n'avions que peu de photos. Mais aujourd'hui, quelque 1500 photos d'une partie de sa collection ont été divulguées, la plupart datant de 2001. En voici un petit extrait.

Bentley Dominator

Non, le premier SUV du constructeur automobile de luxe Bentley n'était pas le Bentayga, sorti en 2016. La version spéciale exclusive, à partir de laquelle Bentley a construit six exemplaires pour le sultan, a été baptisée Dominator et se base sur la plateforme d'une Range Rover. Elles ont toutes le même équipement et ne se distinguent que par leur couleur.

Bugatti EB110 SS

Bugatti a construit près de 130 exemplaires de l'EB110 entre 1991 et 1995, environ 96 GT (Gran Turismo) et environ 32 SS (Super Sport). Quatre de ces SS ont été livrées au sultan du Brunei, dont cette SS jaune, la troisième produite. A cela s'ajouta une EB110 SS dans une configuration inhabituelle: une voiture noire avec une bande bleue, rouge et jaune et un intérieur multicolore.

Dauer 962 Le Mans

La plus grande collection privée du monde ne serait rien sans une Porsche et en l'occurrence, il n'y en a jamais trop. En plus de dix Porsche 959, le sultan possède cinq ou six Porsche Dauert 962 LM. La particularité de ce véhicule: il s'agit d'une voiture de course basée sur la Porsche 962 et transformée par l'ancien pilote Jochen Dauer pour obtenir une autorisation de circulation sur route. Seulement voilà: son permis de circulation mentionne une vitesse maximale de 402 km/h!

Ferrari F90

La collection comprend de très nombreuses Ferrari – entre autres environ neuf F40 ou au moins six F50, dont certaines ont été transformées en voitures à conduite à droite. Mais c'est la F90 qui est intéressante: non, ce n'est pas le prédécesseur de l'hypercar Ferrari F80 récemment présentée. Le prince Jefri a commandé six exemplaires de la F90, non pas à Ferrari, mais au carrossier Pininfarina. La supercar est basée sur une Ferrari Testarossa, le nom F90 signifiant «Ferrari pour les nonante». Fun fact: Ferrari n'a jamais su que cette voiture avait été construite. Le secret n'a été rendu public que lorsqu'une photo de la Sultan F90 est apparue sur Internet en 2002. Quelques années plus tard, Ferrari a reconnu la F90 comme une véritable Ferrari.

La Ferrari Mythos

Un autre modèle spécial de Ferrari. Il s'agit d'un concept-car roadster produit en 1989 et présenté la même année au Tokyo Motor Show au Japon. Comme la F90, la Mythos est basée sur une Ferrari Testarossa et a également été conçue par Pininfarina. Outre le show-car, Ferrari a construit deux autres véhicules prêts à rouler, qui se trouvent maintenant à Brunei.

McLaren F1

Les lecteurs attentifs auront remarqué depuis longtemps que le sultan possède à chaque fois plusieurs exemplaires de véhicules très rares. Cela vaut aussi pour la F1, produite à 106 exemplaires. Le sultan en a longtemps possédé dix, soit près de 10% de la production! Il s'agissait de cinq versions normales, trois des cinq LM, une des trois GT et une GTR. Entre-temps, quelques exemplaires ont été vendus. La valeur actuelle d'une F1 normale devrait être d'environ 20 millions de francs. Les dix exemplaires du Brunei ont donc à eux seuls une valeur de plus de 200 millions de francs!

Rolls-Royce

La famille du sultan possède aussi un nombre impressionnant de véhicules de la marque de luxe britannique Rolls-Royce. Selon différentes sources, il s'agirait même de la plus grande collection de Rolls-Royce au monde, avec 500 véhicules. En font partie diverses fabrications spéciales, comme la limousine dorée à toit ouvert avec parasol.

Bien entendu, la collection comprend encore d'innombrables autres voitures que nous ne pouvons pas toutes énumérer ici. Quoi qu'il en soit, la collection privée du sultan du Brunei est un vrai paradis pour les amateurs de voitures. Et malgré la folie des grandeurs de la famille du sultan, il ne faut pas oublier que sa collection et ses désirs ont fait tourner pendant des années quelques marques automobiles européennes, comme Aston Martin, Bentley ou Pininfarina, les sauvant ainsi de la faillite.