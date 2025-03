Gene Hackman a vécu une semaine avec sa femme décédée

1/2 Gene Hackman et sa femme ont été retrouvés morts. Photo: DUKAS

Fynn Müller et Janine Enderli

Gene Hackman est décédé de mort naturelle selon les premières constatations communiquées pas la police. La star hollywoodienne souffrait de problèmes cardiaques. En outre, une maladie d'Alzheimer avancée a également joué un rôle dans son décès, ont déclaré les autorités vendredi.

Son épouse Betsy Arakawa est décédée d'une infection à l'hantavirus. Ce virus est assez rare et affecte les poumons et le cœur. Arakawa serait probablement décédée dès le 11 février et son mari probablement une semaine plus tard. Ce qui laisse supposer que l'acteur a vécu pendant une semaine avec sa femme décédée. Selon le médecin légiste, Hackman n'aurait probablement pas remarqué que sa femme était déjà décédée en raison de sa maladie d'Alzheimer.

Ni Hackman ni Arakawa n'ont été testés positifs au monoxyde de carbone, selon la police. Aucune «blessure externe» n'a non plus été constatée.

Ce qu'il s'est passé

Le double lauréat d'un Oscar et sa femme ont été retrouvés morts mercredi 26 février dans leur maison de la commune de Santa Fe Summit, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique. Selon le bureau du shérif, la porte d'entrée de la maison était légèrement ouverte lorsque les corps ont été découverts.

Denise Avila, une porte-parole du bureau du shérif, a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de blessures par balle ou d'autres blessures. L'enquête a débuté après qu'un ouvrier de maintenance a alerté la police.

Les agents ont alors trouvé les corps sans vie de Hackman, 95 ans, et Arakawa, 63 ans, dans différentes pièces de la maison. Outre le couple, un chien mort a également été découvert, tandis que deux autres chiens ont survécu. Les conduites de gaz de la maison ont été vérifiées, mais n'ont pas révélé de fuite.

Dans un communiqué, la famille Hackman écrit: «C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père Gene Hackman et de sa femme Betsy. Il était aimé et admiré par des millions de personnes dans le monde entier pour sa brillante carrière d'acteur, mais pour nous, il n'était jamais que papa et grand-père. Il nous manquera cruellement et nous sommes dévastés par cette perte».