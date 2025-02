L'acteur américain Gene Hackman et son épouse ont été retrouvés sans vie dans leur maison à Santa Fe. Les circonstances exactes des décès restent à déterminer.

L'acteur américain Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa retrouvés morts

1/2 Gene Hackman a été retrouvé sans vie dans sa maison de Santa Fe, a confirmé le shérif local. Photo: imago images/Mary Evans

AFP Agence France-Presse et Laszlo Schneider

L'acteur multi-oscarisé américain Gene Hackman et son épouse, la pianiste classique Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts mercredi à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, ont annoncé jeudi plusieurs médias américains. Le bureau du shérif du comté de Santa Fé, cité par plusieurs médias, n'a pas précisé la cause du décès du couple, mais a indiqué n'avoir pas trouvé de trace d'un acte criminel. Le cadavre de leur chien a également été retrouvé à leur domicile.

Considéré comme un géant d'Hollywwod, Gene Hackman, était âgé de 95 ans, et était apparu pour la dernière fois à l'écran dans le film «Bienvenue à Mooseport» (2004). Son épouse était elle âgée de 63 ans. Né le 30 janvier 1930, l'acteur avait remporté deux Oscars, notamment celui du meilleur acteur en 1971 pour son rôle dans «French Connection», où il campait le légendaire flic Jimmy «Popeye» Doyle.

Il avait ensuite remporté en 1993 l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans «Impitoyable», de Clint Eastwood. Il y campait un ancien tueur devenu shérif d'une petite ville du Wyoming.

Retraite en 2008

Au fil des années, l'acteur avait travaillé avec de nombreux grands noms du cinéma, notamment Francis Ford Coppola dans le film «Conversation secrète», Christopher Reeve dans Superman en 1978, et Al Pacino dans le méconnu «L'Epouvantail», un film dont Gene Hackman disait qu'il était le préféré de toute sa carrière.

Discret, Gene Hackman n'accordait que peu d'entretiens à la presse et fréquentait encore moins le monde en vase clos d'Hollywood. «A Hollywood, tout tourne autour du cinéma: les conversations, les gens que l'on voit, la vie de tous les jours. C'est totalement narcissique. On finit par oublier pourquoi on fait ce métier», disait-il à L'Express. L'acteur avait annoncé en 2008 sa «retraite» des plateaux de cinéma.