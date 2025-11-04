L'ouragan Melissa, ex-catégorie 5, a dévasté la Jamaïque puis touché Cuba en catégorie 3. Il se dirige maintenant vers les Bahamas avec de fortes pluies et risques d'inondations.

1/5 Avec des vents atteignant 320km/h, l'ouragan Melissa est le plus puissant de cette saison dans l'Atlantique. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

il y a 41 minutes En Jamaïque, «besoin de toute l'aide possible» près d'une semaine après Melissa Près d'une semaine après que Melissa a touché terre en Jamaïque comme un des ouragans les plus puissants jamais recensés, l'île caribéenne s'organise pour venir en aide aux populations durement affectées par la catastrophe, qui a fait au moins 32 morts. Une personne marchant dans une rue encore boueuse touchée par l'ouragan Melissa à Cave Valley, en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch Le bilan humain communiqué par les autorités locales «est maintenant de 32 morts mais nous nous attendons à ce que ce nombre augmente», a indiqué la ministre de l'Information Dana Morris Dixon au cours d'une conférence de presse lundi, en évoquant «huit autres cas non confirmés» pour l'heure. «Nous avons besoin de toute l'aide possible. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'articles de toilette», implore Tackeisha Frazer, qui vit dans la province occidentale de Westmoreland, une des plus sévèrement frappées par la furie de Melissa. «Il y a beaucoup de personnes déplacées qui n'ont ni où dormir ni de quoi manger. Cette crise nous dépasse. C'est la première fois que nous vivons une telle situation en Jamaïque», souligne la trentenaire, à l'ombre d'un parapluie détourné pour se protéger du soleil, depuis la file d'attente qui s'allonge devant un centre de distribution de produits de première nécessité improvisé à Whitehouse, petite ville de la côte sud-ouest. Source: AFP 03.11.2025, 01:56 heures 03.11.2025, 01:56 heures Washington annonce une aide de 3 millions de dollars pour Cuba Les Etats-Unis ont annoncé dimanche une aide humanitaire de 3 millions de dollars à destination des Cubains touchés par le passage de l'ouragan Melissa qui a dévasté plusieurs provinces de l'est du pays. Une personne passe devant une maison inondée par la crue d'une rivière à Cauto Cristo, à Cuba. Photo: keystone-sda.ch «Les Etats-Unis sont en train de coordonner avec l'Eglise catholique la distribution de 3 millions de dollars d'aide humanitaire directement aux personnes de l'est de Cuba les plus touchées par les ravages de l'ouragan Melissa», a annoncé sur X le Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental. Une proposition qualifiée d'«indigne» par La Havane. «Si c'était la volonté sincère de ce gouvernement de soutenir notre peuple, ils auraient levé sans conditions le blocus criminel et nous auraient retirés de la liste des Etats soutenant le terrorisme, où nous n'aurions jamais dû figurer», avait réagi Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du Parti communiste cubain. A Cuba, le gouvernement, qui avait procédé à l'évacuation préventive de plus de 700'000 personnes, n'a pour l'heure fait état d'aucune victime. Mais plusieurs provinces de l'est du pays ont subi des dégâts considérables: maisons effondrées, réseau électrique à terre, cultures dévastées... Source: AFP 31.10.2025, 18:11 heures 31.10.2025, 18:11 heures La Suisse soutient les Caraïbes après l'ouragan Melissa Face aux graves dégâts causés par l'ouragan Melissa dans les Caraïbes, le Département suisse des affaires étrangères (DFAE) renforce son engagement humanitaire dans la région. Il débloque plus d'un million de francs pour venir en aide aux populations touchées à Cuba, en Haïti et en Jamaïque. Des personnes marchent dans une rue inondée de Petit-Goâve, en Haïti, le 30 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch Le DFAE va envoyer neuf spécialistes à Cuba au total, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. Ils doivent soutenir la Croix-Rouge cubaine dans ses mesures d'aide sur place. Parmi eux, figurent six spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) et un expert de la Croix-Rouge suisse. Selon le DFAE, deux spécialistes de l'eau se trouvent déjà en Amérique latine. Dans le cadre de cette action, du matériel de traitement de l'eau sera également livré à Cuba. En Jamaïque, la Suisse participera financièrement à un appel à l'aide lancé par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. En Haïti, des milliers de personnes ont pu se réfugier dans des abris construits avec le soutien de la Suisse. Les systèmes d'alerte mis en place ces dernières années avec les autorités locales ont fonctionné. L'ouragan Melissa est considéré comme l'une des tempêtes tropicales les plus puissantes jamais enregistrées dans l'Atlantique. Ces derniers jours, l'ouragan a provoqué de graves inondations et causé d'importantes destructions d'infrastructures. Des milliers de familles ont été déplacées. Selon le DFAE, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux services de base reste très limité. Source: ATS 31.10.2025, 07:23 heures 31.10.2025, 07:23 heures L'ouragan Melissa a fait près de 50 morts dans les Caraïbes L'aide internationale affluait vendredi vers les Caraïbes dévastées par le passage de l'ouragan Melissa qui a fait près de 50 morts à Haïti et en Jamaïque. L'ouragan devrait faiblir dans l'océan Atlantique nord après avoir passé les Bermudes. Plusieurs personnes avancent dans une rue inondée à Petit-Goave, en Haïti, le 30 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch Selon le centre national américain des ouragans (NHC), les inondations devraient s'atténuer aux Bahamas, mais les crues pourraient demeurer à un niveau élevé à Cuba, en Jamaïque, à Haïti et en République dominicaine voisine. Rendu plus destructeur par le réchauffement climatique, l'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans, lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h. «Le bilan confirmé est désormais de 19 morts» dont neuf à l'extrémité ouest de l'île, a déclaré jeudi soir la ministre jamaïcaine de l'information Dana Morris Dixon, citée par les médias locaux. Source: AFP 31.10.2025, 05:07 heures 31.10.2025, 05:07 heures Melissa a fait 19 morts en Jamaïque, selon une ministre L'ouragan Melissa a fait 19 morts en Jamaïque, a indiqué jeudi soir la ministre de l'Information Dana Morris Dixon, citée par les médias locaux. Une personne marche dans une rue inondée par l'ouragan Melissa, à Santa Cruz, en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch «Le bilan confirmé est désormais de 19 morts», dont neuf à l'extrémité ouest de l'île, a déclaré la ministre, tandis qu'en Haïti les autorités ont fait état d'au moins 30 morts. L'ouragan Melissa a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h. Source: AFP 31.10.2025, 01:29 heures 31.10.2025, 01:29 heures La tempête Melissa arrive aux Bermudes, au moins 30 morts en Haïti Dopé par le changement climatique mais désormais affaibli, l'ouragan Melissa arrive jeudi soir aux Bermudes après son passage destructeur en Jamaïque, à Cuba et en Haïti, où il a tué au moins 30 personnes. Une personne traverse à gué une rue inondée à Petit-Goave, en Haïti, le 30 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch «Les conditions aux Bermudes vont se détériorer rapidement ce soir», indique dans son dernier point le Centre national américain des ouragans (NHC), qui fait état de vents mesurés à 165 kilomètres par heure. L'alerte a depuis été levée aux Bahamas. Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu l'ouragan Melissa plus puissant et plus destructeur, selon une étude publiée mardi par des climatologues de l'Imperial College de Londres. A Haïti, pas directement touché par l'ouragan mais victime de fortes pluies, au moins 30 personnes, dont dix enfants, sont mortes, et 20 portées disparues, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités locales. L'essentiel des décès, 23, ont été provoqués par la crue d'une rivière dans le sud-ouest du pays. Depuis mercredi, Cuba nettoie ses rues inondées et jonchées de débris. Source: AFP 30.10.2025, 14:46 heures 30.10.2025, 14:46 heures La France envoie une cargaison d'aide humanitaire à la Jamaïque après l'ouragan Melissa La France prévoit de livrer «dans les prochains jours» par voie maritime une cargaison d'aide humanitaire d'urgence en Jamaïque, frappée mardi par l'ouragan Melissa, avec des vents de près de 300 km/h. Des habitants de Black River cherchent de la nourriture après le passage de l'ouragan Melissa, en Jamaïque, le 29 octobre 2025. Photo: AFP «Des kits de première nécessité ainsi que des unités de traitement d'eau seront livrés dans les prochains jours par les Forces Armées aux Antilles, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne», a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères, exprimant «sa solidarité aux pays caribéens touchés par l'ouragan Mélissa». L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une trajet de plusieurs jours dans les Caraïbes. Source: AFP 30.10.2025, 00:44 heures 30.10.2025, 00:44 heures «Je n'ai jamais rien vu de tel»: au lendemain de Melissa, la Jamaïque stupéfiée par les dégâts Maisons soufflées, toits envolés, routes coupées, inondées et jonchées de débris: au lendemain du passage de Melissa, la Jamaïque découvre avec stupéfaction mercredi l'ampleur des dégâts causés par l'un des plus puissants ouragans jamais recensés. Des habitants se tiennent sur les décombres d'une maison détruite par l'ouragan Melissa à Santa Cruz, en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch 24h après que Melissa a traversé l'île caribéenne avec ses vents dévastateurs autour de 300 km/h, le bilan humain est encore inconnu. Les dégâts matériels sont eux bien visibles, en particulier dans l'ouest du pays. «J'ai vécu trois ou quatre ouragans ici. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça n'a jamais été aussi grave», peine encore à réaliser auprès de l'AFP Andrew Houston Moncure, propriétaire d'un complexe touristique en bord de mer à Bluefields, sur la côte sud-ouest, là où Melissa a touché terre. «Chacune de nos six villas a perdu son toit, et il n'y a plus qu'un trou» à la place, se désole-t-il. «La cuisine de notre hôtel a été détruite. Un arbre est tombé sur notre générateur.» «Les arbres encore debout ne sont plus que des troncs. Il n'y a plus de branches. Tout est à terre. Les lignes électriques sont couchées. Il y a des pierres sur la route. Il faudra probablement des jours avant que la route ne soit accessible», observe l'hôtelier, seulement relié au reste du monde par un rare kit portable de connexion à internet Starlink qu'il recharge comme ses batteries à son pick-up. Source: AFP 29.10.2025, 22:11 heures 29.10.2025, 22:11 heures Melissa met le cap sur les Bahamas Dans l'est de Cuba, les habitants ont entamé le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage mercredi de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île, dont au moins 20 à Haïti, parmi elles 10 enfants. Un pompier intervient dans une zone touchée par l'ouragan Melissa dans un quartier de Santiago de Cuba. Photo: AFP Machettes à la main, des voisins de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, s'entraident à dégager les rues, a constaté l'AFP. Certains pans de maisons se sont effondrés, des toits de tôles tordus par les vents violents sont à terre, et la ville est sans électricité, de nombreux poteaux gisant au sol. Des rivières alentours sont sorties de leur lit et par endroits l'eau atteint la taille. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Melissa se trouve désormais au large des côtes est de Cuba accompagné de vents à 155 km/h, mais des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'île, selon le centre national des ouragans (NHC). Melissa a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès aujourd'hui, selon le NHC, et se dirigera ensuite vers les Bermudes qu'il devrait atteindre jeudi soir. Source: AFP 29.10.2025, 22:00 heures 29.10.2025, 22:00 heures Washington se mobilise pour venir en aide aux sinistrés de Melissa Les Etats-Unis sont notamment «en contact étroit avec les gouvernements de la Jamaïque, d'Haïti, de la République Dominicaine et des Bahamas, qui font face aux effets dévastateurs de l'ouragan Melissa», a indiqué le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio sur X. «Nous avons envoyé des équipes de secours et d'intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales», a-t-il ajouté. Melissa, qui a déjà ravagé la Jamaïque, a désormais quitté Cuba et a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Elle se dirigera ensuite vers les Bermudes, qu'elle devrait atteindre jeudi soir. Melissa avait causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée dans l'est de Cuba, dont au moins 20 en Haïti, parmi elles 10 enfants. Les équipes américaines comportent des personnels spécialisés dans l'évaluation des dégâts, ainsi que dans les secours et recherches, dont une partie venant du Costa Rica et de Washington, selon un haut responsable du département d'Etat. Ce responsable, qui parlait à des journalistes sous le couvert de l'anonymat, a dit qu'elles «étaient en route» et devraient notamment arriver en République dominicaine, d'où sera coordonnée l'aide pour Haïti, «dans les 24 heures». En revanche, l'accès par voie aérienne reste impossible pour la Jamaïque. La Jamaïque et Haïti ont transmis des demandes formelles d'aide aux Etats-Unis, a-t-il précisé. Photo: KEYSTONE/EPA/Rudolph Brown 29.10.2025, 17:08 heures 29.10.2025, 17:08 heures Le bilan des inondations après le passage de Melissa en Haïti s'aggrave à 20 morts Le bilan des inondations provoquées par l'ouragan Melissa qui ont frappé une localité du sud d'Haïti s'est alourdi à 20 morts, dont dix enfants, et dix personnes disparues. Ce bilan a été communiqué à l'AFP par le directeur général de la Protection civile du pays, Emmanuel Pierre. Photo: AFP La crue de la rivière La Digue a emporté plusieurs maisons dans la localité côtière de Petit-Goâve, ont rapporté des habitants. Selon Emmanuel Pierre, les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Source: AFP Autres entrées

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.

A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.

Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.