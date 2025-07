Un ferry a fait naufrage mercredi au large de l'île de Bali, laissant 61 personnes disparues. Selon les autorités indonésiennes, 53 passagers et 12 membres d'équipage étaient à bord. Les recherches de survivants se poursuivent après le sauvetage de quatre personnes.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins 61 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un ferry dans la nuit de mercredi à jeudi au large de l'île indonésienne de Bali, a indiqué l'agence locale des secours. Selon la liste des personnes embarquées par le ferry, «53 passagers et 12 membres d'équipage», étaient à bord, a déclaré jeudi l'agence de recherche et de sauvetage de Surabaya dans un communiqué, ajoutant que le navire avait sombré vers 23h20 locales (17h20, heure suisse).

Quatre personnes ont été secourues dans les premières heures de jeudi, a ajouté l'agence dans un autre communiqué, précisant que les recherches de survivants se poursuivaient. Le navire «transportait également 22 véhicules, dont 14 camions», a encore indiqué l'agence. Les accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, un vaste archipel d'environ 17'000 îles, en partie en raison de normes de sécurité laxistes.

En mars, un bateau transportant 16 personnes a chaviré dans des conditions de mer agitée au large de la même île touristique de Bali. Une Australienne a trouvé la mort et au moins une autre personne a été blessée. En 2018, plus de 150 personnes sont mortes lorsqu'un ferry a sombré dans le lac Toba, l'un des lacs les plus profonds du monde sur l'île de Sumatra.