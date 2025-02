Tout ce que vous devez savoir avant de partir au Japon

Le pays du soleil levant est une destination de vacances de plus en plus prisée. Mais à quoi faut-il faire attention, avant d'embarquer dans l'avion (ou le Transsibérien pour les plus téméraires d'entre vous)? Voici quelques conseils.

1/4 Le Japon est en plein boom: le pays du soleil levant est de plus en plus apprécié comme destination de vacances. Photo: Shutterstock

Christian Bauer

Comment se rendre au Japon?

Swiss vole directement de Zurich à l'aéroport international de Narita à Tokyo. Mais méfiez-vous: Tokyo possède plusieurs aéroports. Le plus important pour les vols intérieurs est Tokyo Haneda, qui est plus proche du centre. Il faut donc s'assurer de quel aéroport on parle. Si l'on change directement d'aéroport en arrivant de Suisse, il faut compter environ trois heures pour le transfert (des navettes circulent), l'enregistrement et les contrôles de sécurité.

Quelles sont les conditions d'entrée?

Pour les citoyens suisses et européens, un passeport suffit pour une visite touristique d'une durée maximale de 90 jours. Un visa n'est pas nécessaire. Un formulaire doit cependant être rempli à l'entrée. Cela peut se faire sur papier à l'arrivée, ou à l'avance par voie numérique sur https://services.digital.go.jp/en/visit-japan-web.

Comment se déplacer?

Le Japon dispose d'un réseau ferroviaire de pointe qui permet d'aller (presque) partout. Et là où il n'y a pas de train, il y a un bus. Le train le plus célèbre du Japon, le Shinkansen, relie les principaux centres à plus de 300 kilomètres à l'heure. Le Shinkansen existe en trois variantes, chacune s'arrêtant dans un nombre différent de gares.

Le Japon possède l'un des meilleurs réseau ferroviaire au monde. Ici, le Kitty Shinkansen. Photo: Shutterstock





Dans la plupart des trains Shinkansen, il existe deux classes, la classe standard (2ème classe) et la classe Green Car, qui correspond à peu près à la 1ère classe. Sur certaines lignes, on trouve également la Gran Class, encore plus confortable. Il est toutefois recommandé de réserver. Les billets peuvent être achetés à la gare à un guichet ou à un distributeur automatique. Pour l'achat en ligne, le mieux est de consulter le site web Klook.

Si vous prévoyez un long séjour de vacances, avec plusieurs trajets en train, n'hésitez pas à vous procurer le Japan Rail Pass, disponible pour 7, 14 et 21 jours. Les prix commencent à environ 400 francs, ce qui est déjà rentable pour un voyage aller-retour de Tokyo à Hiroshima.

Le Japon est-il un pays cher à visiter?

Qu'on se le dise, le Japon n'est pas une destination asiatique bon marché. Néanmoins, le niveau des prix est plus avantageux qu'en Suisse. Le coût d'une semaine de vacances dans des hébergements bon marché, une nourriture bon marché, des trajets et des visites, est d'environ 1300 francs. Ceux qui peuvent dépenser entre 2500 et 3000 francs pour des vacances de deux semaines (sans compter le vol) devraient pouvoir s'en sortir.



Malgré son affinité pour les nouvelles technologies, le Japon est un pays où l'argent liquide est roi. Il faut donc toujours avoir quelques milliers de yens en poche. A savoir qu'un franc est équivalent à 175 yens. S'il est possible de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques, les banques japonaises n'acceptent pas toutes les cartes suisses.

Rabattez-vous donc sur la Postbank et les distributeurs automatiques des magasins 7-Eleven. Les cartes de crédit (Visa et MasterCard) ne sont pas acceptées que dans les grands restaurants, les magasins et les hôtels.

Comment se connecter à internet depuis son smartphone?

Prenez garde: Les frais d'itinérance au Japon sont très élevés. Il est donc conseillé de n'utiliser sa carte SIM suisse qu'en cas d'urgence. La plupart des hôtels, restaurants et cafés, et parfois aussi les lieux publics, proposent un wifi gratuit, même si la vitesse laisse souvent à désirer.

Pour ceux qui souhaitent surfer à la vitesse de la 4G ou de la 5G, il existe deux possibilités peu coûteuses: acheter un routeur wifi portable, auxquels on peut connecter plusieurs appareils. On peut en louer auprès d'un opérateur télécom. Les prix commencent à environ 2,50 francs par jour. Ou alors, acheter une carte SIM japonaise, valable entre 7 et 30 jours. Le prix est alors environ 20 francs pour 7 jours. Ninja Wifi est un très bon fournisseur avec une excellente couverture réseau. Il est d'ailleurs recommandé de commander le routeur ou la carte SIM avant l'arrivée sur le site web (ninjawifi.com) et de le retirer ensuite à un guichet de l'aéroport. Quelqu'un vous aidera à l'installer convenablement.

Le Japon est-il un pays sûr?

Oui, le Japon est un pays très sûr pour les voyageurs. Selon l'indice mondial de la paix, qui mesure le caractère pacifique et sûr d'un pays, le Japon arrive en 17ème position (sur 162). À titre de comparaison, la Suisse se situe à la 6ème place.

A quoi faut-il faire attention niveau santé?

Aucune vaccination particulière n'est nécessaire pour se rendre au Japon et les soins médicaux y sont généralement très bons. Un premier aperçu est disponible auprès du centre d'information suisse pour la médecine des voyages Osir.

Comment se faire comprendre?

Au Japon, l'anglais est obligatoirement enseigné à l'école, mais cela ne signifie pas que tous les Japonais le parlent couramment, loin de là. Néanmoins, dans toute situation où l'on a besoin d'aide, on trouve généralement quelqu'un qui maîtrise suffisamment l'anglais.

Ne craignez pas la barrière de la langue: dans tous les endroits importants, il y a des panneaux en anglais. Photo: Shutterstock

En outre, les Japonais sont très serviables et ont la réputation de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider leurs hôtes. De plus, des panneaux d'information en anglais sont présents dans les transports publics et sur la plupart des sites touristiques.

Quel est le bon comportement à adopter?

La culture japonaise et les relations entre les personnes sont fondamentalement différentes de notre comportement occidental. La vie quotidienne est marquée par de nombreux comportements traditionnels, qu'il est parfois difficile de comprendre en tant que visiteur. Mettre les pieds dans le plat est donc une activité souvent inévitable pour les touristes. Mais ne vous inquiétez pas: au Japon, personne ne s'attend à ce que vous connaissiez toutes ces subtilités sur le bout des doigts. De plus, des pictogrammes indiquent les règles de comportement à respecter dans les lieux où elles sont imposées (par exemple dans les temples). Veillez donc à bien les regarder.

La culture japonaise est très différente de notre mode de vie occidental. Le quotidien est marqué par de nombreuses normes sociales, comme par exemple lors des salutations. Photo: Shutterstock

La règle générale au Japon est de se comporter de manière à ne pas déranger les autres. On parle à voix basse, on met son téléphone portable en sourdine, on garde ses distances (même pour se saluer), on ne montre pas de sentiments forts en public. Celui qui fait preuve de retenue dans ses gestes respecte déjà la règle de comportement japonaise la plus importante.

En outre, il convient de noter qu'il est mal vu de donner de pourboire (cela est considéré comme une insulte), qu'il faut se déchausser dans les temples et les appartements.

Quelle est la meilleure période pour visiter le Japon?

Le Japon est une destination qui se visite toute l'année. En raison de sa grandeur, le pays compte plusieurs régions climatiques. Celles-ci vont des régions subtropicales, au sud, au climat plus «sibérien» au nord. Cela signifie qu'à chaque saison, il y a une région avec un temps parfait pour voyager.

La meilleure saison pour visiter Hokkaido, l'île située au nord, va du printemps à l'automne. En hiver, il y fait très froid et la neige y est abondante. Dans le centre du Japon, il fait en revanche très chaud en été, c'est pourquoi il est préférable de venir au printemps, lors de la floraison des cerisiers, ou en automne. Les sports d'hiver sont également possibles dans les régions montagneuses du centre du pays. Le sud du Japon, subtropical, connaît une saison des pluies très chaude en été. Le reste de l'année est donc la meilleure période pour visiter cette partie du pays.

Que faut-il voir au Japon?

Se laisser submerger par Tokyo

La capitale du pays compte près de 10 millions d'habitants, et même 38 millions si l'on compte aussi la région métropolitaine. La foule, les enseignes lumineuses criardes et les gratte-ciel sont impressionnants. Tokyo possède en outre 230 restaurants étoilés, plus de 50 musées et galeries d'art ainsi que plus de 3000 salles d'arcades pour les amoureux de jeux vidéos.

La métropole de 10 millions d'habitants qu'est Tokyo est époustouflante. Il est recommandé d'y rester quelques jours. Photo: Shutterstock

Marcher dans les rues ancestrales de Kyoto

L'ancienne capitale du Japon est aussi son centre spirituel. Les temples historiques et les quartiers de la ville, où l'on se sent transporté des siècles en arrière, constituent le point fort de la ville.

Commémorer la paix à Hiroshima

Aucune ville au monde ne symbolise autant l'horreur de la guerre qu'Hiroshima. Le 6 août 1945, les Américains ont largué la première bombe atomique, à laquelle ils ont donné le nom de «Little Boy», sur la ville. Environ 80'000 personnes sont mortes sur le coup. Le monument et le musée de la paix sont des mémoriaux impressionnants contre la guerre.

Randonnée dans les Alpes japonaises

Les Alpes japonaises, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres, constituent le point fort naturel du pays. Un formidable terrain de jeu pour toutes les activités de montagne en plein air.

Profiter de la floraison des cerisiers

L'un des moments forts de l'année est la floraison des cerisiers (appelés «Sakura») au printemps. On se retrouve alors souvent dans les parcs pour un pique-nique.

Les onsen, bains thermaux traditionnels, constituent un point fort. Photo: Shutterstock

Se détendre dans un onsen

Aucune visite au Japon ne saurait être complète sans la visite d'un bain thermal traditionnel, appelé onsen, qui se trouve souvent dans des endroits magnifiques. Mais pour y entrer, il faut respecter certaines règles, comme cacher ses tatouages si on en possède, car ils sont associés aux yakuzas, les membres de la mafia japonais. On vous expliquera toutefois patiemment toutes ces règles au préalable.

Passer la nuit dans un ryokan

Un ryokan est une auberge traditionnelle construite selon un style ancestral. On y dort sur des nattes à même le sol et on y déguste des plats traditionnels japonais. Une expérience insolite à vivre absolument!