Tragédie sanglante en Chine: huit personnes tuées et 17 blessées lors d'une attaque à l'arme blanche dans un établissement scolaire. L'agresseur, un ancien élève ayant échoué à ses examens, a été appréhendé par les autorités.

Horreur dans dans l'est de la Chien: une attaque au couteau dans une école de l'est de la Chine, perpétrée par un ancien élève, a fait samedi huit morts et 17 blessés, ont annoncé les autorités, indiquant que l'auteur avait été arrêté. Les agressions aussi meurtrières sont généralement peu fréquentes dans le pays. Mais il s'agit de la deuxième tuerie en Chine cette semaine après une attaque à la voiture-bélier qui avait fait 35 morts lundi.

L'attaque de samedi s'est déroulée à 18H30 (10H30 GMT) dans la ville de Yixing, à l'Institut professionnel des arts et de la technologie de Wuxi, dans la province du Jiangsu, a annoncé dans un communiqué la police locale. «Elle a fait huit morts et 17 blessés. Le suspect a été arrêté sur les lieux», a-t-elle indiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, cités dans le communiqué, le suspect serait un homme de 21 ans, élève de la promotion 2024.

Un pays globalement très sûr

«Parce qu'il n'a pas obtenu son diplôme après son échec aux examens et parce qu'il était mécontent de sa rémunération durant son stage, il est revenu à l'école pour exprimer sa colère et commettre ces meurtres», a indiqué la police de Yixing. Le suspect «a tout avoué», a-t-elle affirmé. «Les services sont pleinement mobilisés pour assurer les soins aux blessés, gérer les suites du drame et mener à bien l'enquête sur cette affaire», a conclu la police.

La Chine reste globalement très sûre, mais le pays a connu plusieurs attaques meurtrières ces derniers mois. Un homme de 62 ans avait percuté lundi soir au volant d'un SUV des personnes qui faisaient de l'exercice à l'extérieur, au sein d'un complexe sportif de Zhuhai, dans la province du Guangdong (sud), faisant 35 morts et une quarantaine de blessés. A Shanghai en octobre, un homme avait tué trois personnes et en avait blessé 15 autres dans une attaque au couteau dans un supermarché. En septembre, un écolier japonais avait été poignardé à mort à Shenzhen (sud).